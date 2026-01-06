FacebookTwitterYoutubeInstagram
XAT Response Sheet 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट की रिस्पॉन्स शीट जारी, xatonline.in से ऐसे करें डाउनलोड

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! पेंशन के नए नियमों से बढ़ेगी सुविधा, जानिए किसे मिलेगा सीधा फायदा

कुत्तों की वो 5 नस्लें जिन्हें जल्दी पकड़ता है मोटापा, जानें क्या है साइंटिफिक वजह

दुनिया में तेल के महासागर का कौन है बादशाह? जानें Oil Power की रैंकिंग में किस नंबर पर आता है वेनेजुएला

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

किस उम्र के बच्चों के सामने कपड़े चेंज करना या नहाना पेरेंट्स को बंद कर देना चाहिए?

अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी और आंख खोलने वाली है. बच्चों के सामने कपड़े बदलने और नहाने को लेकर कब आपको सतर्क होना चाहिए ये आपको इसलिए भी पता होना जरूरी है ताकि बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से हो.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 06, 2026, 02:03 PM IST

At what age should parents stop changing clothes in front ofchildren?

पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने कई बार कपड़े बदलते और नहाने में संकोच ये सोच कर नहीं करते कि बच्चा ही तो है. या कई बार ऐसा सोचते हैं कि उसे अभी इन चीजों की समझ नहीं है लेकिन शायद आपको पता नहीं कि आनजाने या दुलार में ही आप बच्चे के साथ बुरा कर रहे होते हैं. बच्चे के सामने कपड़े बदलना या नहाना किस उम्र से बंद कर देना चाहिए बहुत से पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है. अगर आप भी पेरेंट्स हैं छोटो बच्चे के तो डॉक्टर की ये सलाह फॉलो जरूर करें.

प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ अनुराधा ने इस विषय पर अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में, डॉक्टर समझाती हैं कि छोटे बच्चे के सामने कपड़े बदलना या नहाना कितना सही या गलत है और यह उनकी सोच को कैसे प्रभावित करता है.

क्या कहना है डॉक्टर का?

डॉ. अनुराधा बताती हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे अभी भी अपने शरीर, निजता और शारीरिक सीमाओं के बारे में सीख रहे होते हैं. इस उम्र में, जो कुछ वे देखते हैं, वह उनके लिए सामान्य हो जाता है. यदि कोई बच्चा बार-बार अपने माता-पिता को कपड़े बदलते हुए देखता है, तो उसके मन में यह धारणा बन सकती है कि उसका शरीर हमेशा खुला रहता है और निजता जैसी कोई चीज नहीं होती.

 
इससे बच्चों में भ्रम पैदा हो सकता है

यह प्रथा भविष्य में बच्चों को भ्रमित कर सकती है. उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि उन्हें कब किसी को छूने की अनुमति है और कब नहीं. इससे उनकी व्यक्तिगत सीमाएं कमजोर हो सकती हैं, जो भविष्य में उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं.
 
 माता-पिता को अपने बच्चों के सामने क्या ध्यान रखाना चाहिए?

  • बच्चे के सामने कपड़े शुरू से ही न बदलें.
  • बाथरूम में स्नान करें और निजता बनाए रखें.
  • बच्चों के सामने लव मेकिंग से भी बचें.

बच्चों को सिखाएं कि उनके शरीर के कुछ अंग निजी होते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं या अत्यधिक संकोच कर रहे हैं. बल्कि, आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या वयस्क, निजता का हकदार है.

बच्चे के साथ खुलकर बातचीत करने की अनुमति दें 

माता-पिता इन अवसरों का उपयोग अपने बच्चों के साथ शारीरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए कर सकते हैं. सरल, उनकी उम्र के अनुसार भाषा में समझाएं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं. यदि आपका बच्चा किसी बात से असहज महसूस करता है, तो उसे खुलकर बोलने दें.

बच्चों के सामने कपड़े बदलना आपको भले ही सामान्य लगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें उचित सीमाएं सिखाना उनकी समझ और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

