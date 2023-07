Nail Cutting Astrology: लंबे नाखून हो सकते हैं दुर्भाग्य का कारण, गलत दिन काटना होता है अशुभ

डीएनए हिंदीः हमारे शरीर का हर एक अंग किसी विशेष ग्रह के प्रभाव में होता है. यही वजह है कि हमें अपने शरीर से जुड़े फैसले शास्त्रों (Shastra) के अनुसार ही लेने चाहिए. आपने भी नाखून काटने (Nail Cutting) के बारे में सुना होगा कि कुछ खास दिनों पर नाखून नहीं काटने (Nails Not Cutting On These Days) चाहिए.

आज हम आपको इसके पीछे की वजह के बारे में बताएंगे. दरअसल, नाखून (Nails) हमारे शरीर की डेड सेल्स में से एक है. नाखून के साथ-साथ बाल भी शरीर की डेड सेल्स (Dead Cells) है. इन्हें काटते पर दर्द नहीं होता है. कई लोग शौक और फेसन के लिए नाखून नहीं काटते हैं. हालांकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए. कई बार नाखून बढ़ाना दुर्भाग्य का कारण बन सकता है. आज हम आपको नाखून से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं.

शनि ग्रह से संबंधित होते हैं नाखून



शरीर के डेड सेल्स जैसे बाल और नाखून का संबंध शनि ग्रह से होता है. इन अंगों की सफाई करना बेहद जरूरी होता है. यदि इनकी सही से सफाई नहीं की जाएं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं. शनिदेव के नाराज होने की वजह से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नाखून न काटना आपके सामने सेहत और धन संबंधित समस्याएंं खड़ी कर सकता है.

सप्ताह में किस दिन न काटे नाखून

ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए. इन दिनों नाखून काटना अशुभ माना जाता है. यह मान्यता है कि मंगल को नाखून काटने से मंगलग्रह कमजोर होता है. यदि कोई गुरुवार के दिन नाखून काटता है तो उसे गुरु ग्रह से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वहीं शनिवार को नाखून काटने से शनिदेव नाराज हो जाते है इसलिए इन दिनों नाखून काटने से बचना चाहिए.

नाखून काटने के लिए रविवार का दिन है श्रेष्ठ

नाखून काटने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन शुभ होता है. रविवार के दिन नाखून काटने से पॉजिटीविटी बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है.

इन तिथियों को भूलकर भी न काटे नाखून

ज्योतिष शास्त्र में चतुर्दशी और अमावस्या को भी नाखून काटने की मनाई है. इस दिन नाखून और बाल काटना अशुभ माना जाता है. अगर कोई इन दिनों पर नाखून काटता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सूर्यास्त के बाद नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है. आपको इन सभी दिन और तिथियों पर नाखून काटने से बचना चाहिए.

