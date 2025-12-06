FacebookTwitterYoutubeInstagram
असम की चाय से लेकर भगवद गीता तक...ये हैं वो तोहफे जो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिए हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कई उपहार भेंट किए, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं. ये उपहार भारतीय विरासत और दोनों देशों के बीच मैत्री के प्रतीक हैं.

ऋतु सिंह

Dec 06, 2025, 06:36 AM IST

असम की चाय से लेकर भगवद गीता तक...ये हैं वो तोहफे जो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिए हैं

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कुछ दुर्लभ उपहार भेंट किए जो हमारे देश की विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल को दर्शाते हैं. ये उपहार केवल वस्तुएँ ही नहीं हैं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के साथ-साथ भारत और रूस के बीच गहरे और स्थायी संबंधों को भी दर्शाते हैं.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेंट किए गए उपहारों की सूची में छह वस्तुएँ शामिल हैं. इनमें असम की काली चाय, मुर्शिदाबाद का चांदी का टी सेट, महाराष्ट्र के हस्तशिल्प का चांदी का घोड़ा, आगरा के संगमरमर का शतरंज सेट, कश्मीरी केसर और रूसी भाषा में लिखी श्रीमद्भगवद्गीता प्रमुख हैं. ये अनोखे उपहार परंपरा और कूटनीति का अद्भुत संगम हैं.

 पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

असम की चाय

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए उपहारों में से एक उच्च-गुणवत्ता वाली असम काली चाय थी. ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाने वाली यह चाय अपने तीखे माल्टी स्वाद, चमकीले तरल और 'असमिका' किस्म से बने पारंपरिक शोधन के लिए जानी जाती है. 

इस चाय को 2007 में ही भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग से सम्मानित किया गया था. यह असम की समृद्ध विरासत का प्रतीक है. सांस्कृतिक विरासत के अलावा, यह चाय अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जानी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसका हर कप आराम और स्वास्थ्य प्रदान करता है.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

नाजुक चांदी का चाय सेट 

पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल की कलात्मकता को दर्शाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को मुर्शिदाबाद सिल्वर टी सेट भेंट किया. नाज़ुक नक्काशी से सजी यह अलंकृत टी सेट भारतीय और रूसी दोनों समाजों में चाय के गहरे सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है.

दोनों समाजों में, चाय स्नेह, जुड़ाव और साझा कहानियों का प्रतीक है. प्रेम से भेंट किया गया यह चाँदी का सेट, भारत-रूस की अटूट मैत्री को दर्शाता है.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

कश्मीरी केसर

कश्मीरी केसर, जिसे स्थानीय रूप से कांग या ज़ाफ़रान के नाम से जाना जाता है, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है. यह अपने गहरे रंग, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है. इसका सांस्कृतिक और पाककला में गहरा महत्व है. 

भौगोलिक संकेत (जीआई) और एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) मानकों से संरक्षित, यह केसर विरासत, पारंपरिक हस्त-कटाई और स्थानीय किसानों के लिए आर्थिक मूल्य का प्रतीक है. अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाने वाला यह लाल सोना प्रकृति, परंपरा और शिल्प कौशल का एक अद्भुत मिश्रण है.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा

महाराष्ट्र से आया यह हस्तनिर्मित चाँदी का घोड़ा भारत की धातु शिल्पकला की समृद्ध विरासत को दर्शाता है. बारीक नक्काशी से सुसज्जित यह मूर्ति भारतीय और रूसी दोनों संस्कृतियों में व्याप्त सम्मान और वीरता का प्रतीक है. यह दोनों देशों की साझा विरासत और आपसी सम्मान को दर्शाता है. मूर्ति का आगे की ओर मुड़ा हुआ रुख निरंतर विकसित हो रही भारत-रूस साझेदारी की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

आगरा मार्बल शतरंज सेट

आगरा का यह हस्तनिर्मित संगमरमर का शतरंज सेट उत्तर भारत की कलात्मकता का प्रमाण है. इसमें नाज़ुक शिल्प कौशल और कार्यात्मक सुंदरता का अद्भुत संगम है. यह सेट एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के तहत इस क्षेत्र की पत्थर की जड़ाई की विरासत को दर्शाता है.

इसमें अलग-अलग जड़े हुए रूपांकनों, विषम पत्थरों के मोहरों और पुष्प डिज़ाइनों से सजी एक शतरंज की बिसात है. संगमरमर, लकड़ी और अर्ध-कीमती पत्थरों का यह संयोजन एक आकर्षक, स्पर्शनीय सजावटी और खेल की वस्तु बनाता है.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,
 
रूसी भाषा में भगवद् गीता

इन उपहारों में सबसे महत्वपूर्ण है भगवद्गीता का रूसी अनुवाद. महाभारत का एक भाग, श्रीमद्भगवद्गीता, अर्जुन को कर्तव्य, शाश्वत आत्मा और आध्यात्मिक मुक्ति के बारे में कृष्ण का मार्गदर्शन प्रदान करती है. इसका शाश्वत ज्ञान नैतिक जीवन, मन पर नियंत्रण और आंतरिक शांति की प्रेरणा देता है.

अनुवादों के साथ, यह दुनिया भर के आधुनिक पाठकों के लिए सुलभ है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता के रूसी संस्करण की प्रस्तुति, भारत की आध्यात्मिक और साहित्यिक विरासत को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने की प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घकालिक पहल को दर्शाती है.

पुतिन को मोदी ने क्या-क्या गिफ्ट किया,

इस परियोजना की शुरुआत 2019 में बिश्केक (एससीओ शिखर सम्मेलन) में हुई थी, जहाँ मोदी ने दस समकालीन भारतीय साहित्यिक कृतियों का एससीओ भाषाओं में अनुवाद करने का प्रस्ताव रखा था. महामारी संबंधी व्यवधानों के बावजूद, भारत ने अपनी एससीओ अध्यक्षता के दौरान इन अनुवादों को पूरा किया, जिससे भारतीय विचार मध्य एशिया और रूस में भी सुलभ हो गए.

ये उपहार केवल कूटनीतिक औपचारिकताएँ ही नहीं हैं, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की समृद्ध विविधता के प्रतीक भी हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपहार भारत और रूस के बीच संबंधों को और मज़बूत करेंगे.

Advertisement