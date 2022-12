Flax Seed Laddo: सर्दियों में रोज खाएं तीसी के लड्डू, पिघल जाएगी शरीर की चर्बी-ज्वाइट्स पेन भी होगा दूर

Flax Seed Laddo: तीसी के लड्डू सर्दियों में रोज खाएं, चर्बी भी पिघलेगी-कमर का दर्द भी होगा दूर

डीएनए हिंदीः तीसी यानी अलसी (Flax Seeds) एक ऐसा बीज हैं जिसे किसी भी रूप में खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) से लेकर ब्लड शुगर(Blood Sugar) , हाई ब्लड प्रेशर(High Blood Pressure) और गठिया रोग (Arthritis) में ये लड्डू दवा की तरह काम करता है.

इस लड्डू में कमर दर्द से लेकर जोड़ों के दर्द (Lower Back and Joints Pain), थकान(Tiredness), खून की कमी (Lack of Hemoglobin), नसों में वसा का जमना (Fat in blood Vessels), ब्लड क्लॉटिंग (Blood Clotting) से लेकर इंसुलिन (Insulin) के एक्टिवेशन तक का गुण होता है. इस एक लड्डू को सर्दियों में खाया जाए तो सर्दी-जुकाम (Cold and Cough) जैसे संक्रमण और ठंड लगने की समस्या भी दूर हो जाती है. ओमेगा थ्री फैटी एसिड से भरा अलसी दिमाग तेज करन के साथ ही गुड हार्मोंस को प्रमोट करता है और पाचन जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं. इस लड्डू को आप बच्चों को भी खिला सकते हैं तो चलिए जानें कि सेहत के खजाने से भरा ये लड्डू बनता कैसे है.

ऐसे बनाएं लड्डू

अलसी या तीसी (flax seeds)- 1/2 किलो

गेहूं का आटा- 1/2 किलो

देसी घी- 1/2 किलो

गुड़- 800 ग्राम

काजू- 100 ग्राम

बादाम- 100 ग्राम

पिस्ता- 50 ग्राम

किशमिश- 50 ग्राम

गोंद- 100 ग्राम



इलायची- 10-15 पिसी हुई

अलसी और गोंद के लड्डू बनाने का तरीका

सबसे पहले आप अलसी (linseeds or flax seeds) को एक थाली में छानकर रखें.फिर इसे सूखी कढ़ाई में रोस्ट करें.अलसी को रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी में दरदरा पीस लें.

अब एक कढ़ाई में घी डालकर उसे गर्म करें और उसमें गेहूं का आटा डालकर सुनहरा होने तक भून लें.आटे से महक आने लगेगी इसे आप अलग से एक ट्रे में निकाल कर रख लें.कढ़ाई में देसी घी डालकर इसमें गोंद को तलें.गोंद हल्की ब्राउन हो जाएगी और फूल जाएगी फिर इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लें.सारी गोंद को देसी घी में तलने से बाद इसे किसी बेलन या बेलन जैसी चीज़ से दबाकर पीस लें.

जिस कढ़ाई में गोंद फ्राई की है अब इसमें अलसी डालिये और धीमी आंच पर इसे थोड़ी देर पकाइये.जैसे जैसे अलसी पकेगी इसमें से अच्छी खूशबू आने लगेगी.फिर इसे आप एक प्लेट में निकाल कर रख लीजिए.

अब सारे ड्रायफ्रूट्स को आप बारीक काट लें. अलसी के लड्डू बनाने के लिए अब आपको गुड़ की चाशनी तैयार करनी है.चाशनी तैयार करने का तरीका भी आसान है एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें गुड़ डाल दें इसे धीमी आंच पर पकाएं और एक तार की चाशनी जब तैयार हो जाए तब इसमें भुना हुआ आटा, भुनी हुई अलसी, बारीक कटे हुए ड्रायफ्रूट्स, गोंद, इलायची पाउडर सब मिला दें.

