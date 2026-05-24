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एशिया के 5 होलसेल मार्केट जहां सुई से लेकर मशीन तक कौड़ियों के दाम मिलते हैं, छोटे निवेश से खड़ा करें बड़ा बिजनेस एम्पायर

Cheapest Baazar: क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां 10 रुपये का सामान थोक में लेकर लोग रिटेल में 100 का बेचते हैं? अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन बाजारों के बारे में जानना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. एशिया के ये होलसेल मार्केट सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि कमाई के असली केंद्र हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 02:00 PM IST

एशिया के 5 होलसेल मार्केट जहां सुई से लेकर मशीन तक कौड़ियों के दाम मिलते हैं, छोटे निवेश से खड़ा करें बड़ा बिजनेस एम्पायर

एशिया के टॉप होलसेल हब्स, बिजनेस के लिए यहां से खरीदें सस्ता माल

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एशिया के कुछ होलसेल मार्केट आज छोटे व्यापारियों, ऑनलाइन सेलर्स और स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुके हैं. यहां सुई से लेकर मशीन तक हर सामान बेहद कम कीमत में मिलता है. यही वजह है कि लाखों लोग इन बाजारों से खरीदारी कर अपने बिजनेस को नई ऊंचाई दे रहे हैं क्योंकि यहां आप छोटी सी पूंजी लगाकर एक विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं और Instagram, Amazon तथा Flipkart पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं.

एशिया के होलसेल मार्केट क्यों बन रहे हैं कमाई का नया हब

आज के समय में महंगाई और नौकरी की अनिश्चितता के बीच लोग साइड बिजनेस और छोटे स्टार्टअप की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में होलसेल मार्केट सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं. यहां आपको एक ही जगह पर सस्ता, वैरायटी और ब्लक में माल मिल जाता है. यही वजह है कि छोटे दुकनदार से लेकर बड़े ऑनलाइन सेलर तक, सबकी नजर इन बाजारों पर रहती है.

चीन का यिवू बाज़ार (Yiwu Market)

यह दुनिया के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में गिना जाता है. यहां 70 हजार से ज्यादा दुकानों में सुई से लेकर मशीन तक हर चीज मिलती है. खासियत यह है कि यहां प्रोडक्ट बेहद सस्ते होते हैं, क्योंकि ज्यादातर सामान सीधे मैन्युफैक्चरर्स से आता है. क्वालिटी के कई लेवल मिलते हैं, जिससे आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं. बिजनेस के लिहाज से यह मार्केट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटेल शुरू करना चाहते हैं.

भारत का दिल कहा जाने वाला सदर बाजार (Sadar Bazaar)

अगर आप भारत में रहकर ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह मार्केट किसी खजाने से कम नहीं है. यहां कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम, घरेलू सामान और कपड़ों तक सब कुछ बेहद सस्ते दाम पर मिलता है. खास बात यह है कि यहां छोटे व्यापारी भी कम पूंजी में माल खरीदकर आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं. यानी यह मार्केट “लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न” का असली उदाहरण है.

इलेक्ट्रॉनिक्स का हब हुआकियांगबेई मार्केट (Huaqiangbei Market)

अगर आपका इंटरेस्ट मोबाइल, गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में है, तो यह बाजार आपके लिए सोने की खान जैसा है. यहां आपको मोबाइल पार्ट्स से लेकर रेडीमेड गैजेट तक सब कुछ सस्ते में मिल जाएगा. क्वालिटी का भी यहां बड़ा रेंज है, जिससे आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से प्रोडक्ट चुन सकते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर के ई-कॉमर्स सेलर यहां से माल खरीदते हैं.

थाईलैंड का ट्रेंडिंग थाईलैंड का ट्रेंडिंग चतुचक मार्केट (Chatuchak Market)

यह मार्केट फैशन, डेकोर और हैंडीक्राफ्ट के लिए काफी फेमस है. यहां मिलने वाला सामान यूनिक होता है, जो लोकल बाजारों में आसानी से नहीं मिलता. अगर आप कुछ अलग और ट्रेंडिंग बेचना चाहते हैं, तो यह मार्केट आपके लिए परफेक्ट है. कम कीमत में यूनिक प्रोडक्ट मिलना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

कोरिया का फैशन सेंटर डोंगडेमुन बाज़ार ( Dongdaemun Market)

यह मार्केट खासकर फैशन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है. यहां नए ट्रेंड सबसे पहले आते हैं और कीमतें भी होलसेल में काफी कम होती हैं. अगर आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहां से खरीदा गया सामान आपको मार्केट में अलग पहचान दे सकता है.

कैसे ये बाजार आम लोगों के लिए बदल रहे हैं कमाई का खेल

इन मार्केट्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां से कोई भी व्यक्ति कम पैसे में माल खरीदकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है. आज कई लोग इन जगहों से सामान खरीदकर Instagram, Amazon और Flipkart पर बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. यानी ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि “कमाई का शॉर्टकट” बनते जा रहे हैं.
 
दिलचस्प बात यह है कि इन बाजारों में प्रोडक्ट की कीमतें अक्सर 30 से 70 प्रतिशत तक कम होती हैं, क्योंकि यहां बिचौलियों की भूमिका कम होती है. यही कारण है कि यहां से खरीदा गया सामान रिटेल में दोगुनी कीमत तक बिक जाता है.
 
अगर आप भी नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या खुद का स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, तो इन होलसेल मार्केट्स को समझना आपके लिए पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है. सही जगह से खरीदना ही असली मुनाफे की शुरुआत है.

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