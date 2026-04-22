अश्वगंधा को औषधि मानकर खूब कर रहे हैं इस्तेमाल? कहीं पड़ न जाए भारी! FSSAI ने जारी की चेतावनी

Ashwagandha Fssai Warning: आपको बता दें कि हाल ही में अश्वगंधा सप्लीमेंट्स को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. अगर आप भी बिना सोचे-समझे अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Ashwagandha Fssai Warning: आयुर्वेद के अनुसार, अश्वगंधा एक शक्तिशाली एडाप्टोजेनिक जड़ी-बूटी है, जो कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) के स्तर को कम करके मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है. यही वजह है कि इन दिनों लोग इसका इस्तेमाल खूब कर रहे हैं. लोग इसे एक 'जादुई उपाय' मानकर अपनी डेली डाइट में शामिल कर रहे हैं. लेकिन, आपको बता दें कि हाल ही में अश्वगंधा सप्लीमेंट्स को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है. दरअसल, बढ़ती लोकप्रियता के कारण अश्वगंधा से जुड़े सप्लीमेंट्स शक के घेरे में आ गए हैं. ऐसे में अगर आप भी बिना सोचे-समझे अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

FSSAI की चेतावनी, 'पत्तों' के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

हाल ही में FSSAI ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर बताया कि कंपनियों को हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में सिर्फ अश्वगंधा की 'जड़ों' (Roots) और उसके अर्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन, कई निर्माता कंपनियां इसके 'पत्तों' का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसपर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

FSSAI issues an advisory regarding the use of Ashwagandha (Withania somnifera) in food products. Per the 2016 Regulations, only Ashwagandha roots and their extracts are permitted for use in health supplements and nutraceuticals. pic.twitter.com/h7U4QQREVG — ANI (@ANI) April 20, 2026

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, अश्वगंधा की जड़ें ही फायदेमंद और सुरक्षित होती हैं. इनकी पत्तियों और तनों में एल्कलॉइड नामक तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इन पत्तों के लगातार सेवन पेट और आंतों में गंभीर जलन का कारण बन सकता है. इसके अलावा यह लिवर के लिए बहुत ज्यादा जहरीला (टॉक्सिक) साबित हो सकता है.

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अश्वगंधा का ओवरडोज भी है खतरनाक

आयुर्वेद के अनुसार, अश्वगंधा तनाव कम करने, नींद की क्वालिटी सुधारने और शारीरिक ताकत बढ़ाने में मदद करता है. लेकिन, अश्वगंधा का ओवरडोज भी खतरनाक हो सकता है. मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन भर में जड़ के अर्क की 300 से 600 मिलीग्राम या जड़ के पाउडर की 3 से 6 ग्राम मात्रा ही सुरक्षित मानी जाती है. अगर आप इससे ज्यादा की डोज लेते हैं, तो इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स जैसे पेट खराब होना, उल्टी, लो ब्लड प्रेशर, अत्यधिक सुस्ती आना आदि की समस्या हो सकती है.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन

एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए. वहीं लिवर की कोई समस्या है या आप ब्लड प्रेशर और थायरॉइड की नियमित दवाएं ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के अश्वगंधा को डाइट में शामिल न करें. यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है.



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