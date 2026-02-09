FacebookTwitterYoutubeInstagram
कहीं आप प्लास्टिक वाला चावल तो नहीं खा रहे? असली और नकली में फर्क की पहचान कैसे करें?

कानपुर में रफ्तार का कहर, नशे में तंबाकू कारोबारी के बेटे ने लैंबोर्गिनी से सड़क पर मचाया तांडव

फ्लॉप रहा फिल्मी करियर लेकिन टीवी पर उड़ाया गर्दा, ऐसा रहा इस रोमांटिक स्टार का सफर

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल

कहीं आप प्लास्टिक वाला चावल तो नहीं खा रहे? असली और नकली में फर्क की पहचान कैसे करें?  

नकली तेल से लेकर अंडा और अब तो चावल भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं. कहीं आप जो चावल खा रहे वो प्लास्टिक का तो नहीं है? घर बैठे चलिए जानें कैसे पहचाने चावल असली हैं या नकली.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 09, 2026, 01:03 PM IST

How to identify plastic rice

आज के समय में मिलावट खाने में मिलावट इस कदर बढ़ चुकी है कि समझ ही नहीं आता कि जो हम खा रहे वो असली भी है या नहीं. दूध से लेकर तेल और अब अंडे से लेकर बंद गोभी और चावल तक प्लास्टिक के आने लगे हैं जिसे देखकर और कई बार खाकर भी समझ नहीं आता कि वो असली है या नकली. 

चावल भारतीय थाली का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में प्लास्टिक या सिंथेटिक चावल की आशंका जताई गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आप जो चावल खा रहे हैं, वह असली है या नकली? यहां हम आपको आसान घरेलू तरीकों से नकली चावल पहचानने के तरीके बता रहे हैं.

पानी में तैरने का टेस्ट 

एक कटोरे में पानी लें और मुट्ठी भर चावल डालें फिर उसे हल्के से हिलाएं और देखें क्या दाने तैर रहे हैं. अगर दाने तैर रहे तो समझ लें ये नकली या प्लास्टिक से बने हैं क्योंकि असली चावल पानी में डूब जाते हैं. अगर बड़ी मात्रा में चावल तैरें, तो वे खोखले, खराब या संदिग्ध हो सकते हैं.

पकाते समय रबर जैसी परत का संकेत

बिना नमक और तेल के थोड़े चावल उबालें. असली चावल नरम और फूले हुए हो जाते हैं. जबकि नकली या प्लास्टिक चावल सख्त रहते हैं और ऊपर रबर जैसी परत दिख सकती है.

आग में जलाने का टेस्ट  

कुछ चावल के दाने आग के पास रखें या जलाएं. असली चावल जलने पर राख और सामान्य जली हुई गंध देते हैं. जबकि नकली चावल पिघल सकते हैं, मुड़ सकते हैं और तेज रासायनिक गंध दे सकते हैं. 

चावल की चमक और बनावट देखें

असली चावल हल्के मैट (कम चमकदार) होते हैं. जबकि नकली या सिंथेटिक चावल अत्यधिक चमकदार और प्लास्टिक जैसे दिख सकते हैं.

पकाते समय खुशबू से पहचान

शुद्ध चावल पकने पर प्राकृतिक खुशबू देते हैं. जबकि प्लास्टिक वाले चावल अजीब सी गंध देते हैं. ये चावल स्वादहीन और सख्त लगे तो गुणवत्ता खराब हो सकती है.

दबाने या रगड़ने का टेस्ट

पके चावल के दाने को नाखूनों से दबाएं या रगड़ें. असली चावल दबाने पर फैल जाते हैं जबकि  नकली चावल सख्त रहते हैं और टूटते नहीं.

 क्या सच में प्लास्टिक चावल बाजार में हैं?

खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार, बड़े पैमाने पर प्लास्टिक चावल मिलने के प्रमाण बहुत सीमित हैं.
लेकिन खराब गुणवत्ता, सिंथेटिक कोटिंग या मिलावटी चावल बाजार में जरूर पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

स्वास्थ्य पर नकली चावल का खतरा

नकली चावल खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है. गैसे-एसिडीटी या दर्द. इसके अलावा कई लोगों को इससे एलर्जी भी हो जाती है.   

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

