Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते
भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?
'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?
भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए
Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?
घर या कार पर फहरा रहे हैं 'तिरंगा' तो न करें ये गलतियां, वरना होगी कार्रवाई, जान लें झंडे से जुड़े ये नियम
Rashifal 15 August 2025: आज 15 अगस्त का दिन किसके लिए लाएगा नई ऊर्जा, किसकी खुलेगी किस्मत? पढ़ें अपना राशिफल
Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?
स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय इकॉनमी के लिए आई अच्छी खबर, S&P ने क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर BBB किया, जानें इसके फायदे
लाइफस्टाइल
Rules related to Indian flag: आज 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर आप घर में भारतीय तिरंगा लगा रहे हैं तो इसके कुछ नियमों को भी जरूर जान लें.
आज स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है. भारतीयों में राष्ट्रीय ध्वज और देश के प्रति गहरी भावनाएं हैं. इस दिन को मनाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत, प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है. हालाँकि, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ खास नियम भी हैं. ध्वज को कैसे सुरक्षित रखें, उसे कैसे मोड़ें और उसकी गरिमा कैसे बनाए रखें, इसके कुछ नियम हैं. आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण नियम...
स्वतंत्रता दिवस मनाते समय अपने राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के संबंध में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं. इन नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है.
राष्ट्रीय ध्वज के बारे में नियम क्या कहते हैं?
1-तिरंगा हमेशा गरिमापूर्ण स्थिति में होना चाहिए. वह मुड़ा हुआ, फटा हुआ या दागदार नहीं होना चाहिए. उसका रंग फीका नहीं होना चाहिए.
2-पर्यावरण की रक्षा और ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्लास्टिक के झंडों का उपयोग निषिद्ध है. केवल कपड़े के झंडों का ही उपयोग किया जाना चाहिए.
3-तिरंगे को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वह कभी भी जमीन, पानी या सड़क को न छुए.
इन नियमों का पालन अनिवार्य है. इनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. इन नियमों के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी तरह की सजावट, विज्ञापन या वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता.
कार पर तिरंगा लगाने का अधिकार किसे है?
ध्वज संहिता के अनुसार, केवल कुछ लोगों को ही अपने वाहनों पर तिरंगा फहराने का अधिकार है. इनमें केवल देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ही अपने वाहनों पर तिरंगा फहरा सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.