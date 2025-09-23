Add DNA as a Preferred Source
लाइफस्टाइल

Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध

खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नमक भी असली या नकली हो सकता है. नकली नमक सेहत को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे जांच सकते हैं कि आप जो नमक खा रहे हैं वह असली है या नकली.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 23, 2025, 08:23 AM IST

Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध

नमक असली है या नकली, इसकी जांच कैसे करें?

नमक की शुद्धता की जांच: जब आप कोई रेसिपी देख रहे होते हैं या टीवी पर कोई रेसिपी पढ़ रहे होते हैं, तो एक लाइन लिखी होती है, और वो है... 'स्वादानुसार नमक डालें'. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नमक असली भी हो सकता है और नकली भी. और नकली नमक आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए, ये जानना ज़रूरी है कि शुद्ध और अशुद्ध नमक की जांच कैसे करें. उससे पहले, आइए जानते हैं नमक खाने के क्या-क्या फायदे हैं.

नमक खाने के स्वास्थ्य लाभ

1-नमक खाने से शरीर में आयोडीन की कमी पूरी होती है और हाइपोथायरायडिज्म जैसी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाती है.

2-अगर आपके हाथ-पैरों में सूजन की समस्या है, तो आपको गर्म पानी में नमक भिगोकर हाथों पर मलना चाहिए. इससे सूजन से राहत मिलेगी.

3-अगर घर में कोई गर्भवती महिला है, तो सुनिश्चित करें कि वह सही मात्रा में नमक खाए. नमक खाने से माँ और बच्चे दोनों को आयोडीन की पर्याप्त खुराक मिलती है.
 
नमक असली है या नकली, इसकी जांच कैसे करें?

जैसे अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है, वैसे ही नमक में भी मिलावट होती है. इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपने जो नमक खरीदा है वह असली है या नकली. नमक शुद्ध है या अशुद्ध, यह जानने के लिए आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं.
 
सबसे पहले आपको एक आलू लेना है. इस आलू को आधा काट लें और इसके दो टुकड़े कर लें. अब आलू के टुकड़े के एक तरफ आपने जो नमक खरीदा है उसे लगा दें और लगभग 3 से 4 मिनट तक इंतज़ार करें. तीन से चार मिनट बाद आलू पर जहां आपने नमक लगाया है, उसी जगह पर थोड़ा सा नींबू का रस डालें. अब थोड़ी देर इंतज़ार करें. अगर कुछ मिनटों के बाद आलू का रंग धीरे-धीरे बदलकर नीला हो जाए, तो समझ लें कि आपका नमक अशुद्ध है और उसमें मिलावट की गई है. अगर नमक का रंग नहीं बदलता है, तो आप बिना किसी टेंशन के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

मिलावटी नमक खाने से हो सकते हैं ये स्वास्थ्य संबंधी खतरे  

1-मिलावटी नमक खाने से लीवर संबंधी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

2-मिलावटी नमक खाने से पाचन तंत्र पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है. इससे पाचन तंत्र बिगड़ सकता है. पेट में सूजन और दर्द की समस्या बढ़ सकती है.

3-जिन लोगों के पेट में गैस की समस्या होती है, उन्हें मिलावटी नमक खाने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

4-मिलावटी नमक मस्तिष्क और गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे गुर्दे में पथरी हो सकती है.

5-नकली नमक खाने से गठिया की समस्या बढ़ सकती है.

6- आपका थायराइड हार्मोन असंतुलित हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

