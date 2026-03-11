FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

ICC T20 Rankings: वरुण चक्रवर्ती से छिना नंबर-1 का ताज, अभिषेक-किशन की जोड़ी हुई हिट; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों ने मारी उछाल

LPG सप्लाई संकट से बाजार में हलचल तेज, इंडक्शन स्टोव कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

कहीं आपको लोग टिशू पेपर की तरह तो नहीं कर रहे इस्तेमाल? ये 6 संकेत बता देंगे आपका मिसयूज हो रहा 

कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप किसी के लिए तन-मन और धन से सहयोग करते हैं लेकिन सामने वाला काम निकलते ही आपको ऐसे इग्नोर करता है कि आप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं. चाणक्य नीति में ऐसे 6 संकेतों के बारे में बताया गया है कि जिसे अगर आप समझ लें तो शायद कभी टिशू पेपर आप किसी के लिए नहीं बनेंगे.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 11, 2026, 02:27 PM IST

कहीं आपको लोग टिशू पेपर की तरह तो नहीं कर रहे इस्तेमाल? ये 6 संकेत बता देंगे आपका मिसयूज हो रहा 

Are people using you like tissue paper?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कई बार हमारे दोस्त, रिश्तेदार या कलिग हमें केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं और जब जरूरत निकल जाती है तो वह हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं. कई बार लोग किसी की भलाई, उसके सहयोग के लिए बढ़कर मदद करते हैं लेकिन उन्हें इस बात का अहसास नहीं होता कि वो यूज हो रहे हैं. कुछ लोगों के लिए कुछ लोग टिशू पेपर की तरह होते हैं. उनके बिना लोगों का काम भी नहीं चलता और काम निकलने के बाद उन्हें मददगारों की जरूरत भी नहीं होती है. चाणक्य नीति में ऐसे लोगों की बारे में बताया गया है और ये संकेत भी दिए गए हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आप किसी के लिए टिशू पेपर बन गए हैं.

जब आपकी सोच धीरे-धीरे कमजोर होने लगे

चाणक्य के अनुसार प्रभाव डालने की प्रक्रिया अक्सर चिंता और सलाह के रूप में शुरू होती है. कोई व्यक्ति बार-बार आपके फैसलों पर सवाल उठाता है और यह जताता है कि वह आपके भले के लिए ऐसा कर रहा है तो ये शुरुआत में यह सहयोग जैसा लगता है लेकिन धीरे-धीरे आप अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं. हर छोटे फैसले के लिए भी आप उसी व्यक्ति की राय लेने लगते हैं. चाणक्य का मानना था कि सच्चा मार्गदर्शन व्यक्ति की सोच को मजबूत करता है. लेकिन यदि किसी की सलाह आपको असुरक्षित या निर्भर बना रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि प्रभाव धीरे-धीरे आपके निर्णयों पर हावी हो रहा है.

अत्यधिक प्रशंसा भी बन सकती है एक जाल

हर व्यक्ति को प्रशंसा पसंद होती है और यही कारण है कि इसे प्रभाव डालने का सबसे आसान तरीका माना जाता है. कुछ लोग जानबूझकर लगातार तारीफ करते हैं ताकि आपका आत्मविश्वास उनकी स्वीकृति पर निर्भर हो जाए. ऐसी स्थिति में जब आप उनकी बात से सहमत होते हैं तो वे आपको समझदार बताते हैं, लेकिन असहमति होने पर माहौल अचानक बदल सकता है. धीरे-धीरे व्यक्ति अपनी ईमानदार राय देने के बजाय सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करने लगता है. चाणक्य चेतावनी देते हैं कि अहंकार और प्रशंसा का जाल अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को कमजोर कर देता है.

सवाल पूछने पर अपराधबोध महसूस होना

कई रिश्तों में यह भी देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात पर सवाल उठाता है, तो सामने वाला सीधे जवाब देने के बजाय उसे ही दोषी ठहराने लगता है. वे पुराने एहसान याद दिला सकते हैं या यह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. ऐसे में मुद्दा यह नहीं रहता कि सवाल सही है या गलत, बल्कि चर्चा भावनाओं पर केंद्रित हो जाती है. चाणक्य के अनुसार अपराधबोध पैदा करना भी एक प्रभावी रणनीति हो सकती है, क्योंकि इससे व्यक्ति तार्किक सोच से दूर हो जाता है.

परंपरा या संस्कृति का सहारा लेकर सवाल दबाना

समाज और परिवार में कई बार किसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह कहा जाता है कि “हमेशा से ऐसा ही होता आया है”. यह तर्क अक्सर बहस को वहीं समाप्त कर देता है. चाणक्य परंपराओं के सम्मान के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि परंपरा का उद्देश्य सोच को दिशा देना होना चाहिए, उसे रोकना नहीं. यदि किसी सवाल का जवाब देने के बजाय केवल परंपरा का हवाला देकर बातचीत रोक दी जाए, तो यह संवाद की स्वस्थ प्रक्रिया नहीं मानी जाती.

अधूरी जानकारी देकर निर्णय प्रभावित करना

चाणक्य ने जानकारी के महत्व पर भी जोर दिया था. उनके अनुसार कई बार लोग सीधे झूठ नहीं बोलते, बल्कि केवल उतनी ही जानकारी साझा करते हैं जो उनके लिए लाभकारी हो. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि उसने स्वतंत्र निर्णय लिया है, जबकि वास्तव में उसके सामने मौजूद विकल्प पहले से सीमित कर दिए गए होते हैं. इसी कारण चाणक्य ने सलाह दी थी कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले पूरी जानकारी और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है.

भावनात्मक कमजोरी दिखाकर जिम्मेदारी से बचना

कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी कमजोरी या भावनात्मक स्थिति का सहारा लेकर चर्चा को दूसरी दिशा में मोड़ देता है. इससे वास्तविक मुद्दा पीछे छूट जाता है और सामने वाला व्यक्ति खुद को कठोर महसूस करने लगता है. धीरे-धीरे वह अपनी चिंताओं को उठाना ही बंद कर देता है. चाणक्य के अनुसार कमजोरी दिखाना कभी-कभी एक रणनीति भी हो सकती है, जिसका उपयोग जिम्मेदारी से बचने के लिए किया जाता है.

विचारों को बार-बार दोहराकर मन पर असर

चाणक्य ने यह भी कहा कि मन पर प्रभाव डालने का एक तरीका लगातार एक ही विचार को दोहराना होता है. जब कोई विचार बार-बार सुनाई देता है, तो वह धीरे-धीरे परिचित और फिर स्वीकार्य लगने लगता है. समय के साथ व्यक्ति उसी विचार को अपना मानने लगता है, जबकि शुरुआत में वह उसका नहीं था. यही कारण है कि चाणक्य ने स्वतंत्र सोच और आत्मचिंतन को बहुत महत्व दिया.

चाणक्य की सीख: सजगता ही सबसे बड़ा बचाव

चाणक्य के विचारों का मूल संदेश यही है कि किसी भी रिश्ते या सलाह को अंधविश्वास से नहीं, बल्कि संतुलित सोच से समझना चाहिए. सच्चा सहयोग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, जबकि छिपा हुआ प्रभाव उसे निर्भर बना सकता है. इसलिए जागरूकता, सवाल पूछने की आदत और स्वतंत्र सोच को बनाए रखना ही सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
एजेंसी के बाहर लंबी कतार, बंद होने की कगार पर रेस्टॉरेंट... दिल्ली से UP और कर्नाटक तक जानें कैसा है हाल
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
दुनिया के किन देशों में लीगल है इच्छामृत्यु? जानें कहां कब मिली Euthanasia की इजाजत
Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
Ketu Gochar: केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग
केतु इन 5 राशियों के लिए बड़ा इनाम लेकर आ रहा है, अगले 8 महीने गोल्डन फेज में चांदी काटेंगे ये लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
MORE
Advertisement