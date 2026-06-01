माता-पिता को समय नहीं दे रहे बच्चे? Global Day of Parents पर सामने आई रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती

क्या आपने कभी सोचा है कि जिन माता-पिता ने बचपन में आपकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, आज उनके साथ आप दिन में कितनी देर बात करते हैं?

मोबाइल, नौकरी, करियर और सोशल मीडिया के दौर में एक ऐसी दूरी बढ़ रही है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन रिश्तों को भीतर से कमजोर कर रही है. माता-पिता का वैश्विक दिवस (Global Day of Parents) के मौके पर यह सवाल पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या आज की पीढ़ी अपने माता-पिता को धीरे-धीरे नजरअंदाज कर रही है?

रिश्तों की दूरी सिर्फ घर की नहीं, समाज की भी समस्या बन रही है

माता-पिता और बच्चों के बीच दूरी हमेशा झगड़ों की वजह से नहीं बढ़ती. कई बार इसकी वजह व्यस्त जीवनशैली होती है. सुबह से देर रात तक काम, स्क्रीन पर बढ़ता समय और व्यक्तिगत लक्ष्यों की दौड़ में परिवार के लिए समय कम होता जा रहा है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि भावनात्मक उपेक्षा हमेशा जानबूझकर नहीं होती. कई बच्चे अपने माता-पिता से प्यार तो करते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दे पाते. धीरे-धीरे यही दूरी रिश्तों में खालीपन पैदा कर देती है. इसका असर सिर्फ बुजुर्गों पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ता है.

जब पैसे भेजना प्यार की जगह लेने लगता है

आज कई युवा अपने माता-पिता की आर्थिक मदद करते हैं. अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ पैसे भेज देना जिम्मेदारी पूरी कर देता है? कई परिवारों में माता-पिता की सबसे बड़ी जरूरत आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक होती है. उन्हें किसी महंगे उपहार से ज्यादा खुशी एक फोन कॉल, साथ बैठकर चाय पीने या हालचाल पूछने से मिलती है. यही वजह है कि आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के बावजूद कई बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं.

डिजिटल दुनिया ने कनेक्ट किया, लेकिन बातचीत कम कर दी

तकनीक ने दूरियों को कम किया है, लेकिन कई मामलों में रिश्तों की बातचीत भी सीमित कर दी है. परिवार एक ही घर में रहते हुए भी अलग-अलग स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देता है. एक छिपा हुआ पहलू यह भी है कि बच्चों को लगता है कि माता-पिता हमेशा उनके साथ रहेंगे. इसी सोच के कारण वे रिश्तों को प्राथमिकता नहीं देते. लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर यही लोग पछताते हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया.

माता-पिता को नजरअंदाज करने का असर बच्चों पर भी पड़ता है

यह सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं है. मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिन परिवारों में पीढ़ियों के बीच संवाद मजबूत होता है, वहां बच्चों और युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है. माता-पिता जीवन के अनुभवों का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं. उनसे दूरी बढ़ने पर परिवार की भावनात्मक सुरक्षा भी कमजोर पड़ सकती है. यही कारण है कि मजबूत पारिवारिक रिश्ते तनाव और अकेलेपन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

माता-पिता का वैश्विक दिवस क्यों है खास?

हर साल 1 जून को Global Day of Parents मनाया जाता है. इसका उद्देश्य माता-पिता के योगदान को सम्मान देना और परिवार की भूमिका को याद करना है. यह दिन सिर्फ धन्यवाद कहने का अवसर नहीं है. यह खुद से एक सवाल पूछने का मौका भी है कि क्या हम अपने माता-पिता को उतना समय और सम्मान दे रहे हैं, जिसके वे हकदार हैं?

एक छोटी-सी बातचीत, एक मुलाकात या कुछ मिनट साथ बिताना कई बार किसी महंगे उपहार से ज्यादा मूल्यवान साबित हो सकता है. रिश्तों की असली मजबूती समय और अपनापन मांगती है, और यही चीज आज सबसे ज्यादा दुर्लभ होती जा रही है.

आखिर में याद रखने वाली बात

करियर, कमाई और सफलता जरूरी हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अक्सर वही लोग होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े रहते हैं. Global Day of Parents हमें यही याद दिलाता है कि माता-पिता को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही रिश्तों की सबसे बड़ी निवेश साबित होता है.

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