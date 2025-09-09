इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब

नाभि शरीर का हीलिंग स्विच है. नाभि में तेल लगाने से नसों को पोषण मिलता है. नाभि में तेल लगाने से त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए.

आजकल खराब जीवनशैली और गलत खान-पान की वजह से ज़्यादातर लोग मुंहासों की समस्या से परेशान हैं. खासकर लड़कियों में मुंहासों की समस्या ज़्यादा देखी जाती है. मुंहासों से राहत पाने के लिए लोग हर संभव कोशिश करते हैं, चेहरे पर सीरम और क्रीम समेत कई चीज़ें लगाते हैं, लेकिन इनसे मुंहासे और मुंहासों के दाग-धब्बे ठीक नहीं होते. चेहरे पर मुंहासों को ठीक करने के लिए आप नाभि में यह तेल लगा सकते हैं. नाभि में यह तेल लगाने से त्वचा चमकदार और निखरी हुई बनती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि नाभि शरीर का सिर्फ़ एक अंग नहीं, बल्कि शरीर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है. नाभि 72,000 ऊर्जा तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है. नाभि पर सही तेल लगाने से आप त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, साथ ही पूरे शरीर को संतुलित भी रख सकते हैं.

त्वचा के लिए सर्वोत्तम तेल

चेहरे पर मुंहासे और फुंसियों को दूर करने के लिए नीम के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीम के तेल में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. अगर आपको मुंहासे और फुंसियां ​​हैं, तो आप नाभि पर नीम का तेल लगा सकते हैं.

चमक के लिए बादाम के तेल का प्रयोग करें

अगर आपकी त्वचा रूखी है और आप प्राकृतिक चमक चाहती हैं, तो नाभि पर बादाम का तेल लगाने से आपका चेहरा चमक उठेगा. बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो त्वचा को पोषण देता है. बादाम का तेल लगाने से त्वचा में चमक बनी रहती है.

नारियल तेल का उपयोग

नाभि पर नारियल का तेल लगाने से रूखी त्वचा की समस्या से राहत मिल सकती है. नारियल तेल लगाने से त्वचा में नमी बनी रहेगी और रूखेपन की समस्या से राहत मिल सकती है.

तेल का उपयोग कैसे करें

रात को सोने से पहले नाभि पर 2-3 बूँद तेल लगाएँ. हल्के हाथों से मालिश करें. इसे रात भर लगा रहने दें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.