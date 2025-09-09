कहानी एक रात कीः जब इश्क में होश खो बैठे राजकुमार ने नेपाल के राजमहल में खेली थी खून की होली..
कौन हैं सूदान गुरुंग जो नेपाल में बने Gen Z के प्रदर्शन का चेहरा? बेटे को खोकर बदल गई थी पूरी दुनिया
Personality Rights: क्या होता है पर्सनैलिटी राइट? जिसकी मांग लेकर कोर्ट पहुंच गई हैं ऐश्वर्या राय
कौन हैं बालेन शाह, जिन्हें केपी शर्मा ओली के बाद मिल सकती है नेपाल की सत्ता
Hair Fall: सिर्फ शैम्पू या पानी से नहीं, शरीर में बढ़ रही हैं ये 4 बीमारियां तो भी झड़ने लगते हैं बाल
इस तेल को नाभि में लगाने से चमक जाएगी आपकी स्किन, पिंपल्स से लेकर रिकल्स तक हो जाएंगे गायब
कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली? जानें कैसे हुई थी इस किसान के बेटे की राजनीति में एंट्री
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में अगर है ये पावर पंच डिजिट तो समझ लें लाइफ है सेट, हर काम में मिलती जाएगी सफलता
घर में नहीं है लड़का तो क्या लड़की कर सकती हैं पिंडदान? जानिए पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण पर क्या कहता है धर्म का नियम
MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-
लाइफस्टाइल
नाभि शरीर का हीलिंग स्विच है. नाभि में तेल लगाने से नसों को पोषण मिलता है. नाभि में तेल लगाने से त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए.
आजकल खराब जीवनशैली और गलत खान-पान की वजह से ज़्यादातर लोग मुंहासों की समस्या से परेशान हैं. खासकर लड़कियों में मुंहासों की समस्या ज़्यादा देखी जाती है. मुंहासों से राहत पाने के लिए लोग हर संभव कोशिश करते हैं, चेहरे पर सीरम और क्रीम समेत कई चीज़ें लगाते हैं, लेकिन इनसे मुंहासे और मुंहासों के दाग-धब्बे ठीक नहीं होते. चेहरे पर मुंहासों को ठीक करने के लिए आप नाभि में यह तेल लगा सकते हैं. नाभि में यह तेल लगाने से त्वचा चमकदार और निखरी हुई बनती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि नाभि शरीर का सिर्फ़ एक अंग नहीं, बल्कि शरीर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है. नाभि 72,000 ऊर्जा तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है. नाभि पर सही तेल लगाने से आप त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, साथ ही पूरे शरीर को संतुलित भी रख सकते हैं.
चेहरे पर मुंहासे और फुंसियों को दूर करने के लिए नीम के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. नीम के तेल में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. अगर आपको मुंहासे और फुंसियां हैं, तो आप नाभि पर नीम का तेल लगा सकते हैं.
अगर आपकी त्वचा रूखी है और आप प्राकृतिक चमक चाहती हैं, तो नाभि पर बादाम का तेल लगाने से आपका चेहरा चमक उठेगा. बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो त्वचा को पोषण देता है. बादाम का तेल लगाने से त्वचा में चमक बनी रहती है.
नाभि पर नारियल का तेल लगाने से रूखी त्वचा की समस्या से राहत मिल सकती है. नारियल तेल लगाने से त्वचा में नमी बनी रहेगी और रूखेपन की समस्या से राहत मिल सकती है.
रात को सोने से पहले नाभि पर 2-3 बूँद तेल लगाएँ. हल्के हाथों से मालिश करें. इसे रात भर लगा रहने दें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.