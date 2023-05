Skin Care: रूखी बेजान त्वचा से पाना है छुटकारा, चेहरे पर शहद में मिलाकर लगाएं ये 4 चीजें, स्किन की नमी रहेगी बरकरार

रूखी बेजान त्वचा से पाना है छुटकारा, चेहरे पर शहद में मिलाकर लगाएं ये 4 चीजें

डीएनए हिंदी: शहद सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद होता है. यही वजह है की कई परिस्थितियों में हेल्थ एक्सपर्ट्स शहद के सेवन की सलाह देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं? शहद न केवल सेहत बल्कि स्किन के लिए भी लाभकारी होता है. जी हां, शहद (Honey) एक नहीं बल्कि स्किन से जुड़ी कई दिक्कतों को दूर करने में असरदार होता है. इससे चेहरे पर दिखने वाली झाइयां, एक्ने, पिंपल्स और टैनिंग की समस्या दूर होती है. इतना ही नहीं, शहद ड्राई स्किन की नमी लौटने में भी मदद करता है.

ऐसे में आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि, इस गुणकारी शहद को आप अपने चेहरे पर किन-किन तरीकों से लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में...

इस तरह चेहरे पर लगाएं शहद ( How To Apply Honey On Face)

शहद-कॉफी फेस पैक

इसके लिए कटोरी में 2 चम्मच पिसी कॉफी (Coffee) और एक चम्मच भरकर शहद मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद फेस वॉश करें. चेहरा धोने के लिए आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं. इस फेस पैक को लगाने से स्किन के खराब तत्व निकल जाते हैं और चेहरे को नमी मिलती है.

यह भी पढ़ें: Skin Care Tips in Monsoon: उमस में चमकेगा आपका चेहरा, इन चीजों का करें इस्तेमाल

शहद-नींबू फेस पैक

इसके लिए एक चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच शहद मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इस फेस पैक को चेहरे पर 20 मिनट लगाए रखने के बाद धो लें. इस फेस पैक का पिंपल्स और एक्ने पर अच्छा असर देखने को मिलता है.

शहद-एलोवेरा फेस पैक

इसके लिए आपको 2 चम्मच शहद में एक चम्मच एलोवेरा जैल और एक चौथाई चम्मच पिसी दालचीनी को एकसाथ मिलाकर चेहरे पर 5 से 10 मिनट लगाए रखने के बाद धो लें. \

यह भी पढ़ें: Skin Care Tips: चेहरे पर जिद्दी झाइयों और दाग-धब्बों का नहीं रहेगा नामोनिशान, कुछ दिन फेस पर लगा लें ये पेस्ट

शहद-दूध फेस पैक

मुलायम त्वचा के लिए शहद का यह फेस पैक बेस्ट है. इसके लिए एक चम्मच शहद में 2 चम्मच दूध (Milk) डालकर मिलाएं और इस मिश्रण को रूई की मदद से चेहरे पर लगा लें. फिर 10 से 15 मिनट बाद फेस पैक धोकर चेहरा साफ कर लें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.