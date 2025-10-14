Apple Benefits: शरीर के इस अंग के लिए 'अमृत फल' है सेब, नेचुरल डिटॉक्सिफायर का करता है काम

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक
Apple Benefits: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक फैटी लिवर से बचना है तो डाइट में रोजाना 1-2 सेब जरूर शामिल करें. ये लिवर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
Apple Liver Benefits: लिवर हेल्थ के लिए आमतौर पर एक्सपर्ट्स डाइट में ज्यादा से फल सब्जियों को शामिल करने की सलाह देते हैं. लेकिन, इन दिनों लोगों की डाइट में पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से युवाओं में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आज के समय में खराब खानपान और जीवनशैली के कारण इन दिनों लिवर, किडनी और हार्ट ये तीनों अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है.
इस स्थिति में लिवर को फिट रखने के लिए डाइट में कुछ खास चीजों को जरूर शामिल करें, क्योंकि फैटी लिवर को अगर समय रहते ठीक न किया जाए तो इससे लिवर फेलियर का खतरा बढ़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक फैटी लिवर से बचना है तो डाइट में रोजाना 1-2 सेब जरूर शामिल करें. ये लिवर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
फैटी लिवर से जूझ रहे लोगों को सुबह उठकर रोजाना 2 सेब खाने चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे कई दूसरी बीमारियों का खतरा भी कम होता है. बता दें कि इसमें जरूरी विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है और लिवर नेचुरली डिटॉक्स होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिवर में जमा टॉक्सिक एलीमेंट्स बाहर निकल जाते हैं और फैटी लिवर से बचा जा सकता है.
सेहत के लिए वरदान है ये फल
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज सेब खाने वाले लोगों के चेहरे पर अलग ग्लो रहता है और बीमारियां इनसे कोसों दूर करती हैं. सुबह खाली पेट 2 सेब खाने की आदत बना लें. जिन लोगों की फैमिली में लिवर से जुड़ी कोई समस्या रही है उन्हें खासतौर से इसे डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. इससे डैमज हो रहे लिवर की सेहत में भी सुधार आने लगता है और फैटी लिवर भी कम होता है.
कैसे रखें लिवर को फिट (How To Make Liver Strong)
लिवर को फिट रखने के लिए रोजाना 30 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जरूर करना भी जरूरी है, इसके लिए आप कोई वर्कआउट भी कर सकते हैं. इससे लिवर फंक्शन में सुधार होता है और लिवर में जमा फैट भी धीरे-धीरे कम होने लगता है. साथ ही ध्यान रहे ज्यादा तला-भुना खाना बंद कर दें और जंक फूड्स का सेवन करने से लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है. इन चीजों को अपनी डाइट से तुंरत निकालें.
