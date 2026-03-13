Aparajita Gardening: मुरझा गया है घर में लगा अपराजिता का पौधा? ये टिप्स आ सकते हैं आपके काम! 

Aparajita Gardening Tips: अगर आपके घर में लगा अपराजिता का पौधा मुरझा गया है तो चिंता की बात नहीं है. कुछ आसान घरेलू नुस्खे से आप उसे फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.

Aparajita Gardening Tips: आज के समय में लगभग सभी को गार्डनिंग करना पसंद है. हालांकि इसके लिए केवल गार्डनिंग की इच्छा होना ही काफ़ी नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि अपने पौधों की सही देखभाल कैसे करें. यह काम सबसे कठिन भी होता है. क्योंकि आपकी कुछ गलतियों की वजह से पौधे जल्दी मुरझाने लगते हैं. आज हम आपको अपराजिता के पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं. अगर आपके घर में लगा अपराजिता का पौधा मुरझा गया है तो चिंता की बात नहीं है. कुछ आसान घरेलू नुस्खे से आप उसे फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.

इन गलतियों से मुरझाने लगता है अपराजिता का पौधा

अपराजिता का पौधा अक्सर कुछ आम गलतियों की वजह से मुरझाने लगता है. जैसे अगर इसे जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाए तो मिट्टी में पानी जमा हो जाता है और जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं. इसी तरह अगर गमले में सही ड्रेनेज नहीं होता तो पानी बाहर नहीं निकल पाता और पौधे को नुकसान होता है. इसके अलावा गर्मियों में बहुत तेज धूप में रखने से पत्तियां झुलस सकती हैं और पौधा ढीला पड़ जाता है.

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लंबे समय तक खाद न देने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है और फूल कम आने लगते हैं. इसके अलावा गर्मी में Aphids, Spider Mites और Mealybugs जैसे कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देते हैं. इसके अलावा अपराजिता एक बेल वाला पौधा है, इसलिए अगर इसे चढ़ने के लिए जाली या सहारा न मिले तो इसकी बढ़त भी ठीक से नहीं हो पाती है.

ये टिप्स आ सकते हैं आपके काम!

सही समय पर पानी दें: गर्मी में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए सुबह या शाम को पानी दें. दिन में तेज धूप में पानी न दें, साथ ही मिट्टी हल्की नम रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें.

हल्की छाया: बहुत तेज धूप (40°C के आसपास) में पौधा कमजोर पड़ सकता है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां 4 से 6 घंटे धूप और हल्की छाया मिले.

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ऑर्गेनिक खाद: फूल बढ़ाने के लिए महीने में 1 से 2 बार खाद दें. जैसे वर्मी कम्पोस्ट, सरसों खली का घोल, केले के छिलके की खाद,

कीटों से बचाव: गर्मी में Aphids और Mealybugs लग सकते हैं. इसलिए हफ्ते में एक बार नीम ऑयल स्प्रे करें. जरूरत हो तो साबुन वाले पानी का हल्का स्प्रे करें

सूखी पत्तियां और टहनियां हटाएं: ड्राई पत्तियों को काटते रहें, इससे पौधे की नई ग्रोथ और फूल बढ़ते हैं. इन टिप्स की मदद से आप पौधे को फिर से हरा-भरा कर सकते हैं.

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