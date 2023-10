Anti Aging Foods: उम्र से 10 साल तक जवां रखेंगी ये 5 चीजें, आज ही बना लें डाइट का हिस्सा

Anti Aging Foods: कई ऐसे एंटी एजिंग फूड्स हैं जिन्हें खाने से आप अपनी असल उम्र कहीं जवां दिख सकते हैं. आइये इनके बारे में बताते हैं.

डीएनए हिंदीः बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं. स्किन पर झुर्रियों के निशान हो या बालों का सफेद होना हो सभी बढ़ती उम्र को दर्शाते हैं. उम्र के साथ ही शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ जाता है. हालांकि कई ऐसे एंटी एजिंग फूड्स (Anti Aging Foods For Stay Younger) हैं जिन्हें खाने से आप आसानी से उम्र को कम कर सकते हैं यानी इन फूड्स को डाइट में शामिल (Food For Stay Younger In Old Age) करने से आप जवां नजर आने लगेंगे. तो चलिए आपको इन फूड्स (Anti Aging Foods) के बारे में बताते हैं.

उम्र से 10 साल जवां रखेंगे ये 5 फूड्स (5 Anti Aging Foods For Stay Young)

नट्स

अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश समेत तमाम नट्स को खाने से शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. नट्स खाना स्किन के लिए भी अच्छा होता है.

खट्टे फल

खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, ब्लूबेरीज आदि को खाने से भी फायदा मिलता है. यह स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. इससे स्किन ग्लोइंग होती है.

पत्नी को बिल्कुल नहीं भाती पति की ये 4 आदतें, रिश्ता टूटने की आ जाती है नौबत

एवोकाडो

एवोकाडो खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. इसमें विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है जो बहुत ही फायदेमंद होता है. यह शरीर को अंदर से स्वस्थ्य रखता है साथ ही स्किन के लिए भी अच्छा होता है जिससे आप जवां दिख सकते हैं.

नॉनवेज

सारडाइन फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. इसे खाने से शररी को कई बीमारियों से बचा सकते हैं. यह उम्र को भी लंबा करती है. इसके साथ ही नॉनवेज फूड्स खा सकते हैं. इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो स्किन से लेकर हेल्थ तक के लिए अच्छे होते हैं.

पत्तेदार सब्जियां

हरी सब्जी जैसे पालक का खाने से शरीर को पोषण मिलता है जो स्किन से लेकर स्वास्थ्य तक के लिए फायदेमंद होता है. पालक में मौजूद विटामिन A और विटामिन C स्किन के लिए अच्छा होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.