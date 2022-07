Anti Aging Diet Chart: बढ़ती उम्र को रोकने के लिए रोजाना खाएं ये चीजें, चेहरा पर नहीं दिखेंगी झुर्रियां

Anti aging diet

डीएनए हिंदी: बढ़ती उम्र के (Anti Aging diet) साथ आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं भी दिखने लगती हैं. ऐसे में खान-पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हड्डियां कमजोर (Bone weakness) होने लगती हैं और स्किन की टेंडरनेस खत्म हो जाती है. दरअसल, आपके डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और बाकी पोषक तत्व (Nutritional Diet) की कमी होने के कारण समस्याएं पैदा होती है.



अगर आप चाहती हैं कि आपकी उम्र आपके शरीर पर हावी ना हो तो आपको अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करना होगा. कोलेजन (Collagen in Body) हमारे शरीर में पाए जाना वाला एक रसेदार प्रोटीन है जो मांसपेशियां, त्वचा और टेंडन के लिए जरूरी है. आपकी उम्र और कोलेजन के बीच एक गहरा संबंध भी है. कोलजन से आपको ताकत और एनर्जी मिलती है. उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी कमी होने लगती है.

उम्र के साथ कोलेजन का क्या रिश्ता (What is Collagen in Body)

कोलेजन मनुष्यों और जानवरों की स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाने वाले मुख्य स्टरक्चरल प्रोटीन हैं. यह मानव शरीर में लगभग 30 फीसदी प्रोटीन बनाता है.पौधों में भी कोलेजन होता है. ग्लाइसिन, प्रोलाइन, हाइड्रॉक्सीप्रोलाइन, लाइसिन और आर्जिनिन जैसे कई अमीनो एसिड कोलेजन में पाए जाते हैं. उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके उत्पादन में कमी हो जाती है. इससे त्वचा अपनी लोच और मजबूती खो देती है, जिससे झुर्रियां और महीन रेखाएं होने लगती हैं और आपको कमजोरी का एहसास होता है.

डाइट में शामिल करें ये चीजें (Anti Aging Diet in Hindi)

खूब मात्रा में हल्दी खाएं



आप अपने खाने में हल्दी को शामिल करें. हल्दी हर रूप से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है. हल्दी अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको मजबूत बनाती है. आपकी त्वचा पर और शरीर में बढ़ती उम्र की निशानी दिखने नहीं देती

प्रोटीन युक्त चीजें खाएं

जिन चीजों में ज्यादा प्रोटीन है उन्हें खाने से आपके शरीर में कई कमियां पूरी हो जाती हैं जैसे दूध, पनीर, दही जैसी चीजें. जिसमें कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में है

सल्फर कंटेट बढ़ाएं

लहसुन, ओट्स, दालें, नट्स, होल ग्रेन्स आदि न सिर्फ पोषण देते हैं, बल्कि कोलेजन प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करते हैं. लहसुन में सल्फर कंटेंट अधिक होता है, जो कोलेजन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है. यह कोलेजन ब्रेकडाउन को भी रोकता है।

नॉन वेज लें



एनिमल ऑर्गन्स, मछली और अंडा आदि एनिमल ऑर्गन्स में कोलेजन टाइप 1 मौजूद होते हैं. चिकन, पोर्क ,बोन्स में कनेक्टिव टिश्यूज और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. फिश में भी बोंस, स्किन और स्केल्स में कोलेजन होते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट लें

पीनट्स, अंगूर, ब्लू बेरी, क्रेन बेरी, डार्क चॉकलेट, रेड वाइन, टमाटर इस तरह की चीजें आपकी बढ़ती उम्र को रोकने में मदद करते हैं

