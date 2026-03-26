Anjeer Benefits: पेट से लेकर दिल तक फिट रखे अंजीर! डॉक्टर ने बताया कब कैसे करें डाइट में शामिल  

Daily Nutrition - Anjeer Benefits: अंजीर पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने से लेकर हार्मोन बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने तक, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. जानें डाइट में इसे शामिल करने का तरीका...

Daily Nutrition - Anjeer Benefits: आयुर्वेद में अंजीर को एक पौष्टिक और बलवर्धक फल बताया गया है, इसके अलावा आधुनिक न्यूट्रिशन साइंस भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स को मान्यता देता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंजीर में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे ज़रूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं. अंजीर पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने से लेकर हार्मोन बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने तक, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है.

डॉक्टर ने बताई अंजीर की अहमियत

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य ने बताया कि आमतौर पर लोग महंगे सुपरफूड्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन साधारण सा अंजीर आपकी सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है. उनके मुताबिक, अंजीर पाचन और दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

हालांकि, आजकल की डाइट में इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. अंजीर की सबसे बड़ी खासियत इसमें मौजूद फाइबर है. ज्यादातर फलों में एक ही तरह का फाइबर ज्यादा होता है, लेकिन अंजीर में घुलनशील (soluble) और अघुलनशील (insoluble) दोनों तरह का फाइबर मिलता है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. अंजीर में मौजूद ये फाइबर मल को नरम बनाता है, जिससे पेट साफ होना आसान हो जाता है और कब्ज की समस्या में राहत मिलती है.

पाचन के अलावा भी हैं कई अन्य फायदे

एक्सपर्ट के मुताबिक अंजीर सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की बाकी जरूरतों के लिए भी फायदेमंद होता है, खासतौर से उन लोगों के लिए, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं या जिन्हें अक्सर थकान रहती है. ऐसे लोगों के लिए अंजीर एक नेचुरल सप्लीमेंट की तरह काम करता है. इसके अलावा अंजीर कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, 100 ग्राम अंजीर में करीब 162 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

इसके अलावा अंजीर में मौजूद आयरन शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है और आपको एक्टिव बनाए रखता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स में, पोटैशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं. वहीं फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में मदद करता है.

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डाइट में शामिल करने का सही तरीका

डॉ. वात्स्य के मुताबिक, अंजीर का पूरा फायदा पाने के लिए इसे सही तरीके से खाना जरूरी है. उन्होंने बताया कि सूखा अंजीर कुछ लोगों के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे भिगोकर खाना ज्यादा बेहतर है. इसके लिए रोजाना 2 से 3 अंजीर रात में पानी में भिगो दें और सुबह खाएं. इससे शरीर को इसके पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं. अंजीर को रोज की डाइट में शामिल किया जाए, तो यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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