Anant Ambani का फिर से बढ़ गया वजन, जानें किन गलतियों से Weight Loss के बाद बढ़ता है वजन

डीएनए हिंदी: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के छोटे बेटे अनंत अंबानी (Mukesh Ambani’s younger son Anant Ambani) की हाल ही में राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के साथ सगाई हुई थी. सगाई के बाद वह काफी चर्चा में रहे थे. अब सगाई के दौरान की एक फोटो सामने आने के बाद अनंत अंबानी (Anant Ambani) फिर से चर्चा में हैं. दरअसल, इस फोटो में अनंत अंबानी (Anant Ambani) का वजन बहुत ही बढ़ा हुआ नजर आ रहा है. लोग अनंत अंबानी (Anant Ambani) के बढ़े वजन को देखकर हैरान है.

वजन घटाने को लेकर चर्चा में आए थे अनंत अंबानी

अनंत अंबानी (Anant Ambani) कई साल पहले 2017 में अपना वजन कम करने को लेकर भी खूब चर्चा में थे. 2017 में उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद करीब 108 किलो वजन कम किया था. अनंत अंबानी ने (Anant Ambani) 18 महीने तक रोजाना 5-6 घंटों की एक्सरसाइज (Exercise) और 21 किलोमीटर रोजाना वॉक (Walking) के जरिए अपना वजन कम (Weight Loss) किया था. अनंत अंबानी ने योगा, एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग करके और डाइट में चेंज करके अपना वजन कम किया था. हालांकि अनंत अंबानी (Anant Ambani) की फोटो को देखकर साफ हैं कि वह अपने वजन को मेंटेन करने में सफल नहीं रहे हैं.

डाइटिंग के बाद वेट मेंटेन के लिए अपनाएं ये टिप्स (After Dieting Follow These Tips For Maintain Weight)

- अक्सर देखा जाता है कि लोग वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वजन कम होने के बाद फिर से वह पहले वाले लाइफस्टाइल में लौट आते हैं. वजन कम करने के बाद एक्सरसाइज और ट्रेनिंग छोड़ देने पर भी वजन वापस तेजी से बढ़ने लगता है.

- मीठा खाने से भी वजन तेजी से बढ़ता है अगर आपका वजन भी तेजी से बढ़ रहा है तो आपको मीठा खाने से परहेज करना चाहिए.

- वजन घटाने और वजन बढ़ाने दोनों में ही नींद महत्वपूर्ण होती है. अगर आप वेट लॉस या वेट गेन कर रहे तो आपकी नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए.

- वेट कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोटीन लेना चाहिए. प्रोटीन लेने से आपका वजन हमेशा कंट्रोल में रहेगा.

- वजन कम करने के लिए लोग जंक फूड और ऑयली फूड को खाना छोड़ देते हैं. हालांकि लोग वजन कम करने के बाद फिर से इनका सेवन करने लगते हैं ऐसे में वजन मेंटेन नहीं हो पाता है. वेट तेजी से बढ़ने लगता है.

