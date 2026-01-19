FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

X पर एक आर्टिकल और 1 मिलियन डॉलर का इनाम, एलन मस्क ने राइटर्स के लिए खोला गोल्डन दरवाज़ा

अगर आपके शब्द लोगों का नजरिया बदलने की ताकत रखते हैं तो एलन मस्क आपके लिए 9 करोड़ बतौर उपहार रखे हैं. बस एक्स के लिए आपको एक आर्टिकल तैयार करना होगा.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jan 19, 2026, 08:39 AM IST

X पर एक आर्टिकल और 1 मिलियन डॉलर का इनाम, एलन मस्क ने राइटर्स के लिए खोला गोल्डन दरवाज़ा

Earn 9 crore by writing an article on X

अगर आपकी कलम में वो ताकत है कि दुनिया-देश या समाज के नियमों, परंपराओं या किसी मुद्दे पर सवाल खड़ा कर करती है और जवाब तलाशती है तो आपके लिए लिए सुनहरा मौका है. दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस टाइकू और सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलन मस्क ने चुनिंदा राइटर्स के लिए ये खुला मंच दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर बौद्धिक जगत तक हलचल मचा दी है.

मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ लंबे लेख को 10 लाख डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. यह कोई लकी ड्रॉ या साधारण प्रतियोगिता नहीं है. यहां किस्मत नहीं, सिर्फ आपकी सोच, दृष्टि और लेखन क्षमता फैसला करेगी.

X की नई पहचान: अब सिर्फ पोस्ट नहीं, विचारों का मंच

एलन मस्क का मानना है कि 2026 में X केवल ट्रेंड्स और क्षणिक प्रतिक्रियाओं का अड्डा नहीं रहेगा. वह इसे एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं, जहां गंभीर, गहन और समाज को दिशा देने वाले विचार सामने आएं.

इसी सोच के तहत X ने अपना Article Feature सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए खोल दिया है. अब लेखक 1,000 से अधिक शब्दों में अपने विचार विस्तार से रख सकते हैं. मस्क का संदेश साफ है कि “X अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला बनेगा.”

प्रतियोगिता के मुख्य नियम भी समझ लिजिए

इस ऐतिहासिक लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें तय की गई हैं:

  1. लेख कम से कम 1,000 शब्दों का होना चाहिए.
  2. सामग्री पूरी तरह मौलिक होनी चाहिए.
  3. किसी भी तरह की नफरत, गलत सूचना, धोखाधड़ी या हेरफेर स्वीकार नहीं होगा.
  4. AI या ऑटोमेटेड टूल्स से लिखा गया लेख अयोग्य माना जाएगा.
  5. लेख पहले किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए.

कौन ले सकता है भाग?

यह मंच पत्रकारों, लेखकों और विचारकों के लिए खुला है, लेकिन कुछ सीमाएं हैं:

प्रतिभागी का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है.

प्रतिभागी को X Premium या Premium Plus यूजर होना चाहिए.

विजेता का चयन कैसे होगा?

यह पूरी तरह कौशल आधारित प्रतियोगिता है. विजेता का चयन इन बिंदुओं पर किया जाएगा:

  1. सामग्री की गुणवत्ता और मौलिकता
  2. भाषा, व्याकरण और प्रस्तुति
  3. X टाइमलाइन पर लेख की पहुंच और पाठकों की प्रतिक्रिया
  4. यानी केवल अच्छा लिखना ही नहीं, बल्कि पाठकों से जुड़ पाना भी उतना ही जरूरी होगा.

समय सीमा और अवसर

यह प्रतियोगिता 16 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 तक चलेगी.
इस अवधि में एक से अधिक लेख भेजे जा सकते हैं, बशर्ते हर लेख नियमों का पालन करे.

यह पहल सिर्फ एक इनाम नहीं, बल्कि लेखकों के लिए एक नया युग है. यह संदेश है कि डिजिटल दुनिया में भी गहरी सोच और लंबा लेखन ज़िंदा है और उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है.

एक लेख, एक विचार और थोड़ा साहस बस यही काफी है दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने के लिए. शायद अगला 9 करोड़ रुपये जीतने वाला नाम आपका हो.

