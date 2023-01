Gardening Tips: घर के पौधों पर लग रहे हैं कीड़े या मुरझा रहे हैं फूल, ये आसान गार्डनिंग टिप्स आ सकते हैं आपके काम 

ऐसे करें अपने गार्डन की​​​​​​​ देखभाल

डीएनए हिंदी: Gardening Tips How To Save Dying Plants At Home- कई लोग अपने घर के आंगन या बालकनी को खूब हरा-भरा रखते हैं. वहां तरह-तरह के फूल व पौधे लगाते हैं. लेकिन फूलों की देखभाल करना और उन्हें हरा-भरा रखना बेहद मुश्किल काम हैं. कई बार ये फूल और पौधे अच्छी देखभाल न होने की वजह से सूख जाते हैं या फिर इनपर कीड़े लग जाते हैं. ऐसे में लोगों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है. पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं इसलिए फूल और पौधों की देखभाल के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. आज हम आपको गार्डनिंग (Best Gardening Tips) से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपने पौधों और फूलों (Flowers) की क्यारी का सही तरह से देखभाल कर पाएंगे.

ऐसे करें अपने गार्डन की देखभाल (How to Take Care Of Garden)

बोरेक्स पाउडर (Borax Powder)

कई बार पौधों पर चींटियां अपना घर बना लेती हैं. जिससे पौधे सूखने लगते हैं. ऐसे में आप बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में 2 से 3 कप पानी भरकर उसमें 2 चम्मच बोरेक्स पाउडर डाल दें और फिर इस पानी को अच्छे से हिलाकर पौधों पर छिड़कें. ऐसा करने से चींटिया पौधों के पत्ते को नहीं खा पाएंगी.

पानी (Water)

पौधों में पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही ध्यान रखें कि पौधों में धीमी गति से ही पानी डालें. पौधों की मिट्टी सतह से 3-4 इंच नीचे तक गीली होनी चाहिए. इसके अलावा जो पौधे परिपक्व हैं उन्हें दिन में 2 से 3 बार पानी देना चाहिए.

खाद (Compost)

खाद पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है. इसके लिए आप घर के सब्जी और फल के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. क्योंकि सब्जी और फलों के छिलके अच्छी खाद की तरह काम करते हैं.

नीम का तेल (Neem Oil)

कीड़े-मकौड़ों को दूर रखने के लिए डिशवॉशर और नीम के तेल की कुछ बूंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन चीजों को पानी में भरकर स्प्रे बोतल में डाल लीजिए और पौधों पर छिड़किए. इससे कीड़े दूर होंगे. इसके अलावा पौधों में उग रही जंगली घास को भी समय-समय पर हटाते रहें.

धूप (Sunlight)

अन्य चीजों के साथ-साथ पौधों को धूप की भी आवश्यकता होती है. लेकिन किस पौधे को कितनी धूप की आवश्यकता होती है इसका खासतौर से ध्यान रखें. क्योंकि कम या ज्यादा धूप भी पौधों को खराब कर देती है.

