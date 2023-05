Acne Free, ग्लोइंग स्किन के लिए गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाएं ये एक चीज, हफ्ते भर में दिखने लगेगा असर

Acne Free, ग्लोइंग स्किन के लिए गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाएं ये एक चीज

डीएनए हिंदीः अक्सर लोग स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर बाजार में उपलब्ध स्किन केयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से समस्या और उभर आती है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे (Skin Care Tips) में बताने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से त्वचा से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से आसानी से निजात मिलता है और इससे स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिटकरी (Alum) की, यह स्किन क्लीनजिंग में कई प्रकार से इस्तेमाल की जाती है. इतना ही नहीं, यह स्किन से तेल को सोख लेता है और फिर पोर्स को साफ करता है.

इससे पिग्मेंटेशन की समस्या से भी राहत मिलती है. वहीं, अगर आप गुलाब जल (Rose Water) के साथ फिटकरी को मिलाकर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए और भी फायदेमंद हो जाता है, आइए जानते हैं कैसे...

कैसे करें इस्तेमाल (How To Use Alum With Rose Water)

फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले फिटकरी को पाउडर बनाकर रख लें और फिर इसमें गुलाब जल मिला लें. इसके बाद दोनों को मिक्स कर अपने चेहरे पर लगाएं. ध्यान रहे कि इस पेस्ट को पतला ही रखें ताकि ये आपकी स्किन पर चिपके नहीं. इसे लगाने के लगभग 5 मिनट बाद अपना चेहरा स्क्रब करते हुए ठंडे पानी से धो लें.

यह भी पढ़ें- शादी में हैंडसम दुल्हा बनने के लिए आज से ही फॉलो करें ये ग्रुमिंग टिप्स

स्किन के लिए फिटकरी और गुलाब जल के फायदे (Alum With Rose Water Benefits)

एक्ने से मिलता है छुटकारा

फिटकरी एक्ने की समस्या को कम करने में मदद करता है. क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है जो कि स्किन को साफ करने के साथ एक्ने के बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मददगार होता है. इतना ही नहीं, इससे एक्ने की समस्या में कमी आती है और चेहरा एकदम से साफ नजर आता है.

सूजन में आती है कमी

वहीं अगर आपकी स्किन में सूजन या फिर रेडनेस रहती है तो ये फिटकरी और गुलाब जल दोनों ही आपके लिए फायदेमंद होगा. ये दोनों सूजन को रोकते हैं और इसका एंटीइंफ्लेमेटरी गुण स्किन के अंदर रेडनेस को दूर करता है.

यह भी पढ़ें- शादी से पहले स्किन को चमकदार बनाने के लिए दुल्हन के लिए खास टिप्स

बेदाग निखरी त्वचा के लिए

इन सभी के अलावा बेदाग निखरी त्वचा पाने में ये दोनों ही चीजें तेजी से काम कर सकती हैं और ये आपके स्किन पोर्स को साफ करके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं. जिससे स्किन का निखार बढ़ता है और स्किन में चमक आती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.