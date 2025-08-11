प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
लाइफस्टाइल
Alia Bhatt Weight Loss Journey: आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने अच्छी देखभाल और परिवर्तन के साथ धीरे-धीरे और समझदारी से वजम कम किया. आलिया भट्ट के फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरूशाही ने उनके प्रयासों की तारीफ की है.
Alia Bhatt Post Pregnancy Fitness: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा का जन्म 6 नवंबर, 2022 को हुआ था. राहा को जन्म देने के बाद आलिया भट्ट ने खुद की देखभाल कर अच्छे से फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन किया था. उन्होंने प्रेग्नेंसी के बाद वेट लॉस जर्नी के बारे में कई जानकारी शेयर की थी. इसमें आलिया भट्ट के फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरूशाही ने साथ दिया था. फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरूशाही ने फिटनेस दिनचर्या में बदलाव करने में मदद की थी.
आलिय भट्ट् के फिटनेस ट्रेनर सोहराब खुशरूशाही ने एक बार फिर आलिया की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि, "आलिया मेहनती व्यक्तियों में से एक हैं, मैं हर बार उनके द्वारा किए गए प्रयास का बहुत सम्मान करता हूं." आलिया भट्ट ने वर्कआउट, योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सही खान-पान और स्तनपान से फिटनेस तो मेंटेन रखा. उन्होंने फिटनेस के लिए कई टिप्स को अपनाया.
- डिलीवरी के बाद आलिया ने धीरे-धीरे शुरुआत की. पहले हल्की वॉक और सांस के व्यायाम से एक्सरसाइज की शुरुआत की थी.
- आलिया भट्ट ने करीब 12 हफ्तों तक योग, पिलेट्स और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन में शामिल किया. इस तरह उन्होंने मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया.
- स्तनपान कराकर आलिया ने कैलोरी को बर्न किया और वजन घटाने की प्रक्रिया तेज किया. इसके साथ ही जल्दी फिट होने के दबाव को नजरअंदाज कर फिटनेस पर काम किया.
- खानपान का भी खास ध्यान रखा, आलिया भट्ट ने सब्जियां, फल, प्रोटीन और साबुत अनाज डाइट में शामिल किए.
