सेहत का खजाना है Alia Bhatt की ये फेवरेट डिश, डॉक्टर भी देते हैं खाने की सलाह 

लाइफस्टाइल
Alia Bhatt Favourite Food: आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर तरह तरह की खाने-पीने की चीजें पोस्ट करती रहती हैं, हाल ही में उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट डिश क्या है. हेल्थ एक्सपर्ट इसे सेहत खजाना बताते हैं...
Alia Bhatt Favourite Food Curd Rice Benefits: आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर तरह तरह की खाने-पीने की चीजें पोस्ट करती रहती हैं, वह अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखती हैं और खाने में हेल्दी चीजें शामिल करती हैं. आमतौर पर किसी से अगर पूछा जाए कि उनकी पसंदीदा और कम्फर्टिंग डिश कौन सी है, तो शायद लोग सोच में पड़ जाएं. लेकिन जब यही सवाल आलिया भट्ट से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया- 'दही चावल'. यह आलिया भट्ट की फेवरेट डिश है. दही चावल सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से कई तरह की पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर रहती हैं.
गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स के मुताबिक, दही चावल (Curd Rice Benefits) सेहत का खजाना है. अगर आप अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो दही चावल का सेवन कर सकते हैं. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे और दही चावल बनाने का सही तरीका...
एक्सपर्ट के मुताबिक दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया और चावल में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च मिलकर गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. यह पेट की सूजन को कम करने के अलावा, एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं.
दही चावल गट में 'ब्यूटिरेट' जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बढ़ते हैं और ये एसिड्स सूजन को कम करने और हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं.
यह भी पढ़ें: प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
इसके अलावा दही-चावल कैल्शियम और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है और ये दोनों ही तत्व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिमाग के कामकाज और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
दही-चावल स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडक और शांति देता है और जब आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करते हैं, तब यह पेट को ठीक करने और संतुलन बनाए रखने के लिए एक बेस्ट मील साबित हो सकता है. आप इसे सुबह के नाश्ते या हल्के डिनर के रूप में भी ले सकते हैं.
इसके लिए एक बड़े कटोरे में पके हुए और ठंडे चावल लें, इसमें दही और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लगे, तो थोड़ा पानी या दूध मिलाकर सही कंसिसटेंसी बना लें. इसके बाद एक छोटे पैन में तेल या घी गरम करें और गरम तेल में राई डालें. राई चटकने लगे तो उड़द दाल और चना दाल (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) डालें और सुनहरा होने तक इसे भूनें.
इसके बाद कढ़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हींग और अदरक/हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनें. फिर इस तड़के को तुरंत दही-चावल के मिश्रण के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिलाएं. चाहें तो आप इसे अनार के दानों या ताजी धनिया पत्ती से सजाकर परोस सकते हैं.
