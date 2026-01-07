FacebookTwitterYoutubeInstagram
सर्दी और प्रदूषण से सांस लेने में हो रही दिक्कत तो आजमा लें ये रामबाण उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

सर्दी में बढ़ता प्रदूषण औरा सांस लेने में होने वाली समस्याओं से आप घरेलू उपाय कर इससे छुटकारा पा सकते है. यह आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 07, 2026, 04:58 PM IST

सर्दी और प्रदूषण से सांस लेने में हो रही दिक्कत तो आजमा लें ये रामबाण उपाय, झट से मिल जाएगा आराम

आजकल बढ़ते प्रदूषण और ठंड की वजह से ज्यादातर लोग गले में जलन, खांसी, जुकाम, खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें आम हो गई हैं. इन समस्याओं से छुटकारा अपनाने के लिए कुछ लोग दवाई लेते हैं तो वहीं आप आयुर्वेदिक उपाय आजमा कर घर बैठे इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आप ठंड या प्रदूषण की चपेट में आ गये हैं तो गर्म खारे पानी से गरारे करें. इससे गले की जलन, खराश और संक्रमण दूर होता है. इसके साथ ही हर दिन सुबह-शाम गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से प्रदूषण के कण गले में जम नहीं पाते और गला साफ रहता है. अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हर्बल चाय पीना शुरू कर दें. यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. सांस और ठंड की समस्या को दूर करता है. इसके साथ ही सूजन अदरक और तुलसी एंटी-वायरल गुणों से भरपूर है और काली मिर्च बलगम को पतला करती है. रोज एक-दो कप यह चाय पीने से ठंड, खांसी और प्रदूषण के असर से राहत मिलती है.

हर दिन लें भाप

सर्दी की वजह से नाक बंद हो गई है या फिर कोल्ड हो गया है है तो गर्म पानी की भाप लें. गर्म पानी में कुछ बूंदें यूकेलिप्टस ऑयल या सादा पानी लेकर भाप लें सकते हैं. इससे नाक और छाती की जकड़न खुलती है, बलगम बाहर निकलता है और सांस लेना आसान हो जाता है. यह प्रदूषण से होने वाली एलर्जी और साइनस की समस्या में बहुत फायदेमंद है.

घर के अंदर अगरबत्ती सा धूल उड़ाने से बचें

घर के अंदर कचरा या अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए. अगरबत्ती और कचरा जलाने से घर के अंदर धुआं फैलता है, जो बाहर के प्रदूषण से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है. इससे फेफड़ों पर बोझ पड़ता है और सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं. घर को हवादार रखें और ऐसे धुएं से दूर रहें.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

