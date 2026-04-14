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इस सोसाइटी ने बदली हजारों की किस्मत, मुफ्त इलाज-शिक्षा और रोजगार से बना आत्मनिर्भर भारत का मॉडल

क्या सच में एक छोटी पहल हजारों ज़िंदगियां बदल सकती है? बरेली की एक सोसाइटी ने यह कर दिखाया है. इलाज से लेकर शिक्षा और रोजगार तक, इस पहल ने उन लोगों को खड़ा किया है जो कभी मजबूरी में झुके हुए थे.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 14, 2026, 08:22 PM IST

इस सोसाइटी ने बदली हजारों की किस्मत, मुफ्त इलाज-शिक्षा और रोजगार से बना आत्मनिर्भर भारत का मॉडल

Society Scripted New Destinies Through Free Surgery and Education.

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समाजसेवी फरमान हसन खान द्वारा स्थापित बरेली की आला हज़रत ताजुश्शरिया वेलफेयर सोसाइटी ने सबसे पहले लोगों की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्यपर काम किया.अब तक 7000 से ज्यादा बड़े ऑपरेशन कराकर इस संस्था ने उन परिवारों को राहत दी है, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे.बायपास, कैंसर और गॉलब्लैडर जैसी गंभीर सर्जरी के बाद कई लोगों को नया जीवन मिला. इसका असर सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा—इलाज के बाद लोग फिर से काम करने और परिवार संभालने के काबिल बने.

शिक्षा से बदली दिशा, नहीं सिर्फ डिग्री

संस्था ने समझा कि असली बदलाव शिक्षा से आता है. करीब 4000 छात्रों को NEET और UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी गई, जिसमें कई छात्रों ने सफलता हासिल कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल दी. इसके अलावा, 2500 से ज्यादा बच्चों को स्कूल स्तर पर मुफ्त शिक्षा देकर उन्हें एक मजबूत आधार दिया गया. यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि गरीबी के चक्र को तोड़ने की कोशिश है.

 महिलाओं को मिली डिजिटल ताकत

महिला सशक्तिकरण के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता. इसी सोच के साथ 3000 से ज्यादा छात्राओं को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी गई. इस पहल ने उन्हें नौकरी, फ्रीलांसिंग और डिजिटल काम के नए रास्ते दिखाए, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकीं.

 पर्यावरण के साथ भी जिम्मेदारी

यह सोसाइटी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रकृति के लिए भी काम किया. एक लाख से ज्यादा पौधे लगाकर बरेली, दिल्ली और राजस्थान में हरियाली बढ़ाने की कोशिश की गई. इससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरा, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ी.

असली कहानी: आत्मनिर्भरता की चेन रिएक्शन

इस पूरी पहल का सबसे बड़ा असर यह है कि जिन लोगों की मदद हुई, वे खुद दूसरों की मदद करने लगे हैं. यानी एक व्यक्ति की बदली जिंदगी, कई और जिंदगियों को बदल रही है. यह एक “चेन रिएक्शन” है, जो समाज को धीरे-धीरे मजबूत बना रहा है.

क्यों यह खबर आपके लिए जरूरी है?

यह सिर्फ एक सोसाइटी की कहानी नहीं, बल्कि एक मॉडल है, जो दिखाता है कि सही दिशा में किया गया काम कितनी बड़ी बदलाव ला सकता है. अगर ऐसी पहल हर शहर में शुरू हो जाए, तो बेरोजगारी, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी बड़ी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

बदलाव का फॉर्मूला यही है

स्वास्थ्य + शिक्षा + स्किल = आत्मनिर्भर समाज और बरेली की यह पहल यही सिखाती है कि जब मदद सिर्फ राहत नहीं, बल्कि अवसर बन जाए, तो असली बदलाव होता है.

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