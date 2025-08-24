 बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

Leptospirosis Infection: बारिश के कारण लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. इस बीमारी के लक्षणों को समय रहते पहचाना जरूरी होता है नहीं तो ये संक्रमण कई खतरे पैदा कर सकता है.

देश के कई राज्यों में बारिश का कहर है और सड़क से लेकर घर-दुकानों में पानी का जमाव हो चुका है. अभी और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. ऐसे में बरसाती बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है. खासकर लेप्टोस्पायरोसिस के मामले बढ़ रहे हैं. चलिए जानें क्या है ये बीमारी और कैसे फैलती है. साथ ही इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं.

लेप्टोस्पायरोसिस कैसे फैलता है?

लेप्टोस्पायरोसिस एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से चूहों, कुत्तों और बिल्लियों जैसे जानवरों के संक्रमित मूत्र या मल के संपर्क में आने से फैलता है. रुका हुआ पानी इन जीवाणुओं के प्रसार को बढ़ावा देता है, और जो लोग पानी में ज़्यादा समय बिताते हैं या पानी के संपर्क में आने का ज़्यादा जोखिम रखते हैं, उन्हें इस बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है. वहीं जो लोग मानसून के दौरान जलभराव वाले इलाकों से गुज़रे हैं या लंबे समय तक उन इलाकों में रहे हैं, उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है.



लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण क्या हैं

सामान्य तौर पर, लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों को हल्के फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों को शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. हालाँकि, गंभीर मामलों में, यह बीमारी आंतरिक अंगों को प्रभावित कर सकती है और रक्तस्राव की समस्या भी पैदा कर सकती है.

तीव्र लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण अचानक प्रकट होते हैं. शुरुआती लक्षण तेज़ बुखार और आंखें लाल होना हैं, जिसे कंजंक्टिवल इंजेक्शन कहते हैं. रोगी को सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और ठंड लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. पेट दर्द, मतली, उल्टी और दस्त भी इसके सामान्य लक्षण हैं. कुछ मामलों में, त्वचा या आँखें पीली हो जाती हैं, जिसे पीलिया कहते हैं. इसके अलावा, त्वचा पर दाने या लाल धब्बे होने की भी संभावना रहती है.



लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता आवश्यक है, क्योंकि शीघ्र उपचार से गंभीर बीमारी का खतरा कम हो जाता है. समय पर उपचार से रोगी को जल्दी ठीक होने और अंगों को होने वाली क्षति को रोकने में मदद मिल सकती है.

