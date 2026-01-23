इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

कई बार करियर की असली दिशा डिग्री से नहीं, दिल की आवाज़ से तय होती है. अहमदाबाद के क्रमिक यादव इसकी जीती-जागती मिसाल हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे सुरक्षित और पारंपरिक रास्ते पर चलने के बाद उन्होंने वो फैसला लिया, जिससे अक्सर लोग डरते हैं और अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया.

Leaving engineering behind, this young man made performing arts his career

कहते हैं न जूनुन और जज्बा किसी को किसी काम में सक्सेस दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कुछ ऐसा ही कर दिखाया अहमदाबाद के एक इंजीनियर क्रमिक यादव ने. क्रमिक न केवल पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे बल्कि उन्होंने अब जो किया है वह यही दिखाता है कि जरूरी नहीं की नौकरी से ही अपने सपनों की उड़ान भरी जाए. बल्कि कई बार शौक को भी कमाई का जरिया बनाया जा सकता है.

5 नवंबर 1993 को जन्मे क्रमिक की पढ़ाई पूरी तरह अनुशासित और व्यावहारिक रही. गुजरात में प्रारंभिक शिक्षा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और उसके बाद वाणिज्य में स्नातक डिग्री. सब कुछ एक तयशुदा कॉर्पोरेट भविष्य की ओर इशारा कर रहा था. लेकिन अंदर कहीं मंच की रोशनी उन्हें बुला रही थी.

जब इंजीनियरिंग से ज़्यादा अहम हो गया जुनून

क्रमिक ने समझ लिया कि नौकरी की सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है आत्मसंतोष. इसी सोच के साथ उन्होंने अहमदाबाद के रंगयान थिएटर से अभिनय और रंगमंच की विधिवत ट्रेनिंग ली. यह कोई अचानक लिया गया जोखिम नहीं था, बल्कि सोच-समझकर उठाया गया कदम था—जहाँ कला सिर्फ शौक नहीं, करियर बनने वाली थी.

गरबा बना पहचान, नवरात्रि बने मंच

गुजराती लोकनृत्य गरबा में उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों में अलग पहचान दिलाई. नवरात्रि जैसे बड़े उत्सवों में कोरियोग्राफी करते-करते उन्होंने सालों तक जमीनी स्तर पर काम किया. छोटे सामुदायिक कार्यक्रमों से लेकर बड़े मंचों तक, उनकी मेहनत और समझ ने उन्हें अहमदाबाद के सांस्कृतिक कैलेंडर का नियमित नाम बना दिया.

आज क्रमिक यादव सिर्फ एक डांसर या कोरियोग्राफर नहीं, बल्कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए रोज़गार और अवसर गढ़ने वाले कलाकार हैं. उन्होंने यह साबित किया कि लोककला भी प्रोफेशन बन सकती है—अगर उसे गंभीरता से लिया जाए.

मंच के साथ बिज़नेस की समझ भी

उनकी सफलता का एक और मजबूत आधार है पारिवारिक व्यवसाय. 1988 से चल रहे फूलों की सजावट और शोरूम से जुड़े इस बिज़नेस में वे प्रबंधन और विस्तार की जिम्मेदारी संभालते हैं. यह संतुलन दिखाता है कि कला और व्यवसाय साथ-साथ चल सकते हैं—एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं.

शौक और जज़्बा हो, तो हर जगह पैसा है

क्रमिक यादव की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो यह मानते हैं कि इंजीनियरिंग या पारंपरिक डिग्री छोड़ना जोखिम है. उन्होंने यह धारणा तोड़ी है कि कला में सिर्फ संघर्ष होता है. सही ट्रेनिंग, निरंतर मेहनत और स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव हो, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी सम्मान और आमदनी दोनों दे सकता है.

अहमदाबाद की सांस्कृतिक मिट्टी से निकलकर मंच तक पहुंची यह यात्रा बताती है कि

अगर शौक सच्चा हो और जज़्बा ज़िंदा हो, तो करियर की संभावनाएँ हर जगह मौजूद हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से