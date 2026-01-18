FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत में कुत्तों के बाद अब मच्छरों की 'नसबंदी अभियान', जानिए क्या है अब तक का स्टेट्स और इससे क्या मिलेगी राहत 

देश में अब कुत्तों की नसबंदी के बाद मच्छरों की नसबंदी की तैयारी चल रही है. इससे न केवल मच्छरों की तादात से राहत मिलेगी बल्कि कई गंभीर बीमारियों जैसे डेंगू-मरेलिया और चिकनगुनिया से भी राहत मिलेगी. फिलहाल देश में मच्छरों की नसबंदी को लेकर क्या चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेट्स है, जानते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 18, 2026, 11:32 AM IST

भारत में कुत्तों के बाद अब मच्छरों की 'नसबंदी अभियान', जानिए क्या है अब तक का स्टेट्स और इससे क्या मिलेगी राहत 

India prepares for mosquito sterilization

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश में कुत्तों की तादात और एग्रेशन को खत्म करने के लिए जिस तरह से नसबंदी अभियान चलते हैं वैसे ही आने वाले दिनों में मच्छरों का उत्पात कम करने के लिए नसबंदी अभियान जोर पकड़ेगा.ICMR ने अब मच्छरों की नसबंदी के लिए न केवल काम शुरू कर दिया बल्कि कई लैब्स में इसपर काम चल भी रहा है. आने वाले दिनों में अगर मच्छरों की नसबंदी फुल फार्म में हो गई तो कई जानलेवा बीमारियों जैसे एन्सेफलाइटिस, डेंगू-मलेरिया या चिकनगुनिया से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी.

नसबंदी के बाद क्या होगा?

दुनिया के कई देशों में ऐसा प्रयोग चल रहा है, जिसमें नर मच्छरों को विशेष तकनीक से नसबंदी किया जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है. ये नर मच्छर जीवित रहते हैं, उड़ते हैं, मादा से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ संभोग के बाद मादा मच्छर संतान पैदा नहीं कर पाती. नतीजा धीरे-धीरे मच्छरों की आबादी अपने आप घटने लगती है.

क्या है SIT जिससे चीन से लेकर यूएस तक मछरजनित बीमारी से दूर हुए हैं?

इस तकनीक को वैज्ञानिक भाषा में Sterile Insect Technique (SIT) कहा जाता है. इसका प्रयोग ब्राज़ील, चीन, अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों में मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मच्छरों पर किया जा चुका है. कहीं-कहीं 80 से 90 प्रतिशत तक मच्छरों की संख्या घटने के परिणाम भी सामने आए हैं.

मॉस्किटो रिप्लेसमेंट्स से स्वास्थ्य को भी होता है नुकसान

भारत जैसे देश के लिए यह प्रयोग बेहद प्रासंगिक हो सकता है. भारत में हर साल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियां लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं. पारंपरिक उपाय जैसे फॉगिंग, कीटनाशक स्प्रे, कॉइल और अगरबत्ती या तो अस्थायी होते हैं या पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं. इसके अलावा, मच्छरों में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जा रही है.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर रही इस पर काम

भारत में इस तकनीक पर शुरुआती स्तर पर शोध हो चुका है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और कुछ जैव-प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रयोगशाला स्तर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, खासकर Aedes aegypti प्रजाति पर, जो डेंगू फैलाती है. हालांकि अभी इसे बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जा सकता है.

SIT तकनीक से क्या होंगे और फायदे ?

यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है क्योंकि इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता. केवल लक्ष्य प्रजाति पर असर पड़ता है, बाकी कीट-पतंगों पर नहीं. लंबे समय में यह मच्छरों की संख्या को जड़ से घटा सकती है.

स्वास्थ्य खर्च और बीमारियों का बोझ कम हो सकता है.

चुनौतियां भी हैं. बड़े पैमाने पर नर मच्छरों को पालना, उन्हें बंध्याकृत करना और सही अनुपात में छोड़ना तकनीकी और आर्थिक रूप से जटिल है. साथ ही, लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ऐसे प्रयोगों को लेकर भ्रम भी फैल सकता है.

फिर भी, अगर भारत इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाता है, तो आने वाले वर्षों में “मच्छर-मुक्त शहर” केवल सपना नहीं रहेंगे. यह तकनीक बताती है कि भविष्य में बीमारी से लड़ाई केवल दवाओं से नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को समझकर भी लड़ी जा सकती है.

