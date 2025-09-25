Add DNA as a Preferred Source
Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

Dengue Symptoms: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर के काटने के बाद आपको शरीर में किस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं. ऐसे कंडीशन में बॉडी कैसे React करती है.  

Abhay Sharma

Updated : Sep 25, 2025, 09:21 PM IST

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

Add DNA as a Preferred Source

Delhi-NCR समेत देश के कई अन्य राज्यों में डेंगू के मामले (Dengue Cases) तेजी से बढ़ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, डेंगू एक गंभीर बीमारी है, जिसको समय रहते डिटेक्ट कर इलाज शुरू करवाना जरूरी है, वरना यह बीमारी डेंगू पेशेंट की जान पर भी हावी हो सकती है. इस कंडीशन में लक्षण दिखते ही जांच कराएं, ऐसे में हर किसी के लिए इसके लक्षणों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है.

आज हम आपको बताएंगे कि डेंगू के मच्छर के काटने के बाद आपको शरीर में किस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं. ऐसे कंडीशन में बॉडी कैसे React करती है.   

जरूरी है सावधानी

बता दें कि डेंगू के मच्छर के काटने के लगभग 3 से 7 दिन के अंदर आपको कुछ लक्षण महसूस होने लगेंगे, इसलिए तेज बुखार होने पर सावधान हो जाना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेंगू का सबसे सामान्य लक्षण हाई फीवर होता है. इसके अलावा सिर में दर्द, खासतौर पर आंखों के पीछे तेज दर्द महसूस होना, डेंगू का संकेत माना जाता है. इस कंडीशन में अगर आंखों को हिलाने पर दर्द बढ़ जाता है तो इसे भूलकर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: क्या डेंगू बुखार में बकरी का दूध होता है रामबाण? प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या खाएं

इन लक्षणों पर भी दें ध्यान

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द या फिर बदन टूटना ये लक्षण डेंगू का संकेत देते हैं. आपको इस तरह के लक्षणों को मामूली थकान और कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. यह आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा डेंगू के मामले में लोगों को बुखार आने के 2 से 5 दिन के अंदर त्वचा पर रैश नजर आने लगते हैं. आपको यह दिखे तो हो सकता है आपको डेंगू के मच्छर ने काटा हो.  

यह भी पढ़ें: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?

इस स्थिति में तुरंत कराएं जांच

इसके अलावा मतली आना, उल्टी होना या फिर भूख कम लगना ये लक्षण भी डेंगू की तरफ इशारा करते हैं. आपको इस तरह के लक्षण एक साथ महसूस हो रहे हैं तो बिना देरी किए चेकअप करवाएं. बताते चलें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स डेंगू के मरीजों को आराम करने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह देते हैं. 

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

