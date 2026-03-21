हरीश राणा का न्यूट्रिशन बंद-जांचें रुकीं, जानिए मौत की तरफ ले जाती ये प्रक्रिया अभी और कितनी मुश्किल भरी होगी

दिल्ली के AIIMS में भर्ती हरीश राणा का मामला केवल एक मरीज की कहानी नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और गरिमा से जुड़े गहरे सवालों को सामने लाता है. 13 वर्षों से कोमा में पड़े हरीश की अब ना जांच हो रही है न ही उनको न्यूट्रीशन दिया जा रहा है. मौत की तरफ ले जाती है ये प्रक्रिया में और क्या बाकी है, चलिए जानें

AIIMS में इच्छामृत्यु की प्रक्रिया के बीच हरीश राणा हर दिन, हर घंटे और हर मिनट-सेकेंड मौत की तरफ बढ़ रहे हैं. ये मौत उनके लिए एक गिफ्ट होगी, क्योंकि 2013 में गंभीर हादसे के बाद से कोमा में रह रहे हरीश 13 साल से केवल सांसे ही ले रहे थे. नली के सहारे खाना और दवाओं और मशीन के सहारे जिंदगी चल रही थी. लेकिन अब इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलने के बाद अब हरीश रोज मौत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. क्या हरीश के लिए ये मौत आसान होगी या कई झंझावतों को वो झेलेंगे, क्या उनको अपने आसपास हो रही चीजें महसूस हो रही होंगी? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो चलिए जानते हैं इच्छामृत्यु की ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी?

अस्पताल सूत्रों के अनुसार हरीश राणा को अब नियमित पोषण देना बंद कर दिया गया है. साथ ही कई आवश्यक जांचें, जैसे ब्लड सैंपलिंग, भी रोकी जा चुकी हैं. डॉक्टरों की टीम केवल आवश्यक दवाओं के माध्यम से उनकी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है. यह प्रक्रिया चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत और परिवार की सहमति से आगे बढ़ाई जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में हर निर्णय बेहद सावधानी और कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया जाता है.

कोमा में जाने के बाद असल में क्या होता है? होश में आए लोगों के एक्सपीरियंस ...

इच्छामृत्यु (Passive) प्रक्रिया: अब न्यूट्रिशन बंद होने के बाद क्या -क्या होगा?

कंफर्ट केयर शुरू: इलाज की जगह दर्द और असहजता कम करने पर फोकस

ऊर्जा में गिरावट: शरीर धीरे-धीरे कमजोर होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो

डिहाइड्रेशन का असर: पानी की कमी से अंगों की कार्यक्षमता घटती है

अंगों का फेल होना: किडनी, लिवर, दिल और सांस की गति धीरे-धीरे कम

गहरी अचेत अवस्था: मरीज नींद जैसी अवस्था में चला जाता है

प्राकृतिक अंत: सांस रुकने और दिल की धड़कन बंद होने से शांत मृत्यु

नोट: पूरी प्रक्रिया में डॉक्टरों का फोकस मरीज को अधिकतम आराम देना होता है, न कि दर्द बढ़ाना.

एक हादसे ने बदल दी हरीश की पूरी ज़िंदगी

24 नवंबर 2013 को चंडीगढ़ में हुई एक दुर्घटना ने हरीश राणा की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया. पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोट आई, जिसके बाद से वह कोमा में हैं. इस घटना से पहले हरीश एक सामान्य युवा थे, जो अपने करियर और भविष्य को लेकर सपने देख रहे थे. हादसे के बाद से उनका जीवन अस्पताल के बिस्तर तक सीमित हो गया.

परिवार का संघर्ष: आर्थिक और भावनात्मक बोझ

हरीश के पिता अशोक राणा, जो पहले एक होटल में शेफ थे, ने बेटे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी. समय के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई. उन्होंने जीवनयापन के लिए छोटे स्तर पर फूड स्टॉल चलाने की कोशिश की, लेकिन अब उनका अधिकांश समय अस्पताल में बेटे के साथ बीतता है. यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक दबाव का भी संकेत है.

अधूरा सपना: इंजीनियर बनने की चाह

परिवार के अनुसार, हरीश राणा अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे और जल्द ही डिग्री पूरी करने वाले थे. उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए हर साल बड़ी रकम खर्च की थी. एक उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद अचानक एक अनिश्चित इंतज़ार में बदल गई, जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी.

तो क्या जब सारे सपोर्ट और दवाएं बंद होंगी तो हरीश की मौत दर्दनाक होगी?

ऐसी स्थिति में मृत्यु का अनुभव व्यक्ति की शारीरिक अवस्था और दी जा रही देखभाल पर निर्भर करता है. आमतौर पर अस्पतालों में जब जीवनरक्षक पोषण और सपोर्ट हटाया जाता है, तो डॉक्टर पैलियेटिव केयर (comfort care) पर ध्यान देते हैं, ताकि मरीज को दर्द, घबराहट या सांस लेने में तकलीफ कम से कम हो. जरूरत पड़ने पर दर्द निवारक और शांत करने वाली दवाएं दी जाती हैं. इसलिए उद्देश्य यह होता है कि मृत्यु जितनी संभव हो शांत और कष्टरहित हो, न कि दर्दनाक. हालांकि हर केस अलग होता है, इसलिए अनुभव थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन मेडिकल टीम मरीज को आराम देने को प्राथमिकता देती है.

हरिश क्या आसपास की गतिविधियां कोमा में महसूस कर रहा होगा?

कोमा की स्थिति में यह कहना आसान नहीं होता कि मरीज आसपास की चीज़ें महसूस कर रहा है या नहीं. कोमा (coma) में दिमाग की जागरूकता काफी कम या लगभग खत्म हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति बाहरी आवाज़, स्पर्श या घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता. हालांकि कुछ शोध बताते हैं कि कुछ मरीजों में दिमाग का एक हिस्सा सीमित रूप से सक्रिय रह सकता है, जिससे वे हल्की आवाज़ या स्पर्श को बहुत सूक्ष्म स्तर पर महसूस कर सकते हैं- लेकिन इसे निश्चित रूप से साबित करना मुश्किल होता है. इसी वजह से डॉक्टर और विशेषज्ञ अक्सर सलाह देते हैं कि मरीज से सामान्य तरीके से बात करते रहें, क्योंकि यह मानकर चलना बेहतर होता है कि शायद वह कुछ हद तक महसूस कर रहा हो, भले ही प्रतिक्रिया न दे पाए.

इच्छा मृत्यु से जुड़ी ये बातें भी जान लें

भारत में Aruna Shanbaug Case के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने Passive Euthanasia को सशर्त मंजूरी दी. विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक कोमा में रहने वाले मरीजों में रिकवरी की संभावना 1–3% से भी कम होती है (केस-टू-केस भिन्न हो सकता है). ‘लिविंग विल’ (Living Will) के जरिए व्यक्ति पहले से तय कर सकता है कि गंभीर स्थिति में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाए या नहीं. भारत में इच्छामृत्यु सिर्फ निष्क्रिय रूप (Passive) में ही कानूनी है-जिसमें लाइफ सपोर्ट या न्यूट्रिशन धीरे-धीरे हटाया जाता है.

विशेषज्ञों की राय: इच्छामृत्यु पर संतुलित दृष्टिकोण

चिकित्सा विशेषज्ञों और बायोएथिक्स के जानकारों के अनुसार, इच्छामृत्यु (Euthanasia) जैसे मामलों में निर्णय केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक मानकों के आधार पर लिया जाता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में मरीज की गरिमा, परिवार की स्थिति और चिकित्सा संभावनाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है. भारत में ‘पैसिव यूथेनेशिया’ को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी गई है.

हरीश राणा का मामला समाज के सामने एक कठिन प्रश्न रखता है-क्या जीवन केवल सांस लेने का नाम है, या गरिमा के साथ जीना भी उतना ही जरूरी है? यह कहानी केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस संवेदनशील बहस का हिस्सा है, जिसमें चिकित्सा, कानून और मानवीय भावनाएं एक साथ खड़ी होती हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य चिकित्सीय समझ और उपलब्ध शोध पर आधारित है. कोमा में मरीज क्या महसूस करता है, यह हर व्यक्ति में अलग हो सकता है और इसकी सटीक स्थिति केवल डॉक्टरों द्वारा ही आंकी जा सकती है. यहां दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है. मरीज की स्थिति, उपचार या देखभाल से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से