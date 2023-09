Tea With Salt Benefits: इन 3 तरह की चाय में चुटकीभर मिलाकर पिएं काला नमक, बिना जिम के कम होगा वजन, मिलेंगे ढेरों फायदे

Benefits Of Salt In Tea: अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, तो इन 3 तरह की चाय में काला नमक मिलाकर जरूर पिएं. इससे आपका वजन तो कम होगा ही, साथ ही सेहत से जुड़े कई और फायदे भी मिलेंगे.

डीएनए हिंदी: अगर आप चाय के शौकीन हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चाय में डालने से इसका फायदा (Benefits Of Salt In Tea) दोगुना हो जाता है. दरअसल हम बात कर रहे हैं नमक की, कुछ लोगों को चाय में नमक डालकर पीना अटपटा लगता है. लेकिन, इसके फायदे जानकर आप भी चाय में नमक डालकर पीना शुरू कर देंगे. दरअसल, कुछ खास प्रकार की चाय में जब आप काला नमक डालकर (Tea With Salt Benefits) पीते हैं तो ये पेट का मेटाबोलिक रेट बढ़ाता है और ये इम्यूनिटी बढ़ाकर कई समस्याओं से बचाता है. तो, आइए जानते हैं किस चाय में काला नमक डालकर पीना सेहत के लिहाज से फायदेमंद होता है...

ग्रीन टी-काला नमक (Green Tea With Black Salt)

ग्रीन टी में काला नमक मिलाकर पीने से इसके एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ डाइजेस्टिव गुणों को बढ़ावा मिलता है. ऐसे में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ग्रीन टी में काला नमक मिलाकर पीना आपके पेट की कई समस्याओं जैसे कि अपच, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्या को कम कर सकता है.

नींबू की चाय-काला नमक (Lemon Tea With Black Salt)

नींबू की चाय में काला नमक डालकर पीना काफी लोग पसंद करते हैं, इससे कब्ज की समस्या दूर होती है. इतना ही नहीं इससे पेट का मेटाबोलिक रेट बढ़ता है और आंतों के काम काज की गति में तेजी आती है. इसके अलावा आप जो भी खाते हैं वो तेजी से पचने लगता है और बॉवेल मूवमेंट तेज हो जाता है, जिससे पेट साफ हो जाता है और शरीर खुद को डिटॉक्स करने लगता है.

ब्लैक टी-काला नमक (Black Tea With Black Salt)

ब्लैक टी में काला नमक मिलाकर पीने से सेहत को काफी फायदा होता है. ये वजन घटाने में मदद करता है और पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ावा देता है जिससे खाना तेजी से पचता है और चर्बी कम होती है. ऐसे में अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो इस चाय का सेवन जरूर करें.

