Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 89 साल के धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक है, उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया है.

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 89 साल के धर्मेंद्र की तबीयत नाजुक है, उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया है. आज सुबह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, तब से परिवार के कुछ सदस्यों का अस्पताल आना जाना बढ़ गया है.

अभिनेता को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसी के चलते पिछले हफ्ते ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्हें ICU में रखा गया था. अब खबर आ रही है कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है...

किन बीमारियों से जूझ रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र?

(खबर अपडेट की जा रही है)