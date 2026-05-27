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AC को बार-बार ऑन-ऑफ करने से क्या होता है असर, कूलिंग के साथ ही जेब पर भी पड़ता है इसका बुरा प्रभाव

तेजी से बढ़ रहे तापमान में AC ही राहत की सांस देता है, लेकिन कुछ लोग मिनटों में एसी चालू और बंद करते रहते हैं. आपकी यह गलती आपके एसी की लाइफ कम करने के साथ ही खर्च भी बढ़ा सकती है.

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Nitin Sharma

Updated : May 27, 2026, 02:55 PM IST

AC को बार-बार ऑन-ऑफ करने से क्या होता है असर, कूलिंग के साथ ही जेब पर भी पड़ता है इसका बुरा प्रभाव

AC On Off Side Effects 

(Credit Image AI)

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जून का महीना शुरू होने के साथ ही तापमान सातवें आसमान पर पहुंच गया है. ऐसे में चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग घर में जाते ही एसी को ऑन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तेजी से गर्मी लगने के साथ ही तेजी से ठंड भी लगने लगती है. ऐसे में 2 ही मिनट में एसी को बंद कर देते हैं, लेकिन मिनटों में फिर गर्मी लगती है और एसी ऑन कर लिया जाता है, एसी को बार बार ऑन
ऑफ करने से न सिर्फ मशीन पर बुरा प्रभाव डालती है. इससे व्यक्ति के जेब पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो जान लें, मिनट मिनट में एसी को चालू और बंद करने के नुकसान.

ज्यादा खर्च होती है बिजली

AC को बार बार चालू और बंद करने से न सिर्फ उसकी लाइफ प्रभावित होती है. यह बिजली का बिल भी बढ़ाता है. क्योंकि जब भी AC को दोबारा से ऑन करते हैं, तो कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे बिजली की खपत भी ज्यादा हो जाती है. अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो तुरंत इस आदत को बदल लें. 

कंप्रेसर पर पड़ता है दबाव

एसी को बार-बार और मिनटों में ऑन या ऑफ करने से उसके कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है. इसकी वजह से यह ओवर हीटिंग होती है, जो एसी की लाइफ को कम कर देती है. इसके साथ ही एसी के इलेक्ट्रिक पार्ट्स जैसे वायरिंग, कूलिंग कॉइल और कैपेसिटर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. यह कई बार जल भी जाती है. ऐसे में इसका खास ध्यान रखने की जरूरत है. 

ये तरीके अपनाकर लंबा चलेगा एसी

वहीं एक्सपर्ट्स की मानें तो AC को लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. इसमें सबसे पहला है कि AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें. इसको जल्दी जल्दी बंद और चालू न करें. AC के रिमोट में दिए गए फीचर्स जैसे Sleep Mode, Eco Mode और Timer का इस्तेमाल करें. कमरे के पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही एसी को बंद करें. एसी की कूलिंग को बनाये रखने के लिए कमरे को पूरी तरह से बंद रखें.

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