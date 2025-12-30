ABID Interiors 2026: अब घर बनाने वालों, डिज़ाइनरों और तकनीक का मिलेगा एक ही मंच

कोलकाता भारत की इंटीरियर डिज़ाइन यात्रा के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बनने जा रहा है, ABID Interiors ने अपने प्रतिष्ठित आयोजन ABID Interiors 2026 के 35वें संस्करण की घोषणा की है, यह भव्य आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 तक बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण, कोलकाता में आयोजित किया जाएगा.

ABID Interiors की शुरुआत इंटीरियर डिज़ाइन बिरादरी द्वारा की गई थी और आज यह देश की सबसे पुरानी व सबसे सम्मानित इंटीरियर प्रदर्शनियों में से एक के रूप में स्थापित हो चुकी है, पिछले साढ़े तीन दशकों में यह आयोजन न केवल अपने आकार में बढ़ा है, बल्कि अपनी विश्वसनीयता और पेशेवर गरिमा के लिए भी जाना जाता है, पेशेवरों द्वारा नियोजित और संचालित यह प्रदर्शनी व्यावहारिक सोच, नवाचार और बाज़ार की वास्तविकताओं का संतुलित प्रतिबिंब है, जिसने हर वर्ष निर्माताओं, डिज़ाइनरों और वास्तुकारों को आकर्षित किया है,

35वां संस्करण नेतृत्व और निरंतरता का उत्सव है, ABID Interiors 2026 को विचारों, कारीगरी और तकनीक के संगठित संगम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है—जहाँ अनुभव केवल प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संवाद और सहभागिता तक विस्तारित होगा,

यह मंच उन लोगों को एक साथ लाता है जो यह तय करते हैं कि हमारे रहने और काम करने के स्थान कैसे डिज़ाइन होंगे, Association of Architects, Builders, Interior Designers & Allied Professionals द्वारा आयोजित यह आयोजन केवल देखने का नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी का अवसर है, देश-विदेश से पेशेवर यहाँ जुटते हैं, जिससे विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों का दुर्लभ संगम बनता है,

आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष 80,000+ आगंतुकों के आने की संभावना है, जिनमें शामिल होंगे—

10,000+ ट्रेड डिज़ाइनर (विचारों और प्रेरणा का आदान-प्रदान)

15,000+ बिल्डर व कॉन्ट्रैक्टर (कुशल, साइट-रेडी समाधान)

5,000+ आर्किटेक्ट (नई सामग्री, सिस्टम और तकनीकें)

50,000+ होमओनर्स (स्पष्टता, भरोसा और गुणवत्ता की तलाश)

निर्माताओं और ब्रांड्स के लिए ABID Interiors एक अनूठा अवसर प्रदान करता है—एक जानकार, प्रतिबद्ध और पेशेवर इंटीरियर डिज़ाइन समुदाय से सीधा संवाद, यह मंच दीर्घकालिक संबंधों और वास्तविक फीडबैक को बढ़ावा देता है, जो इंटीरियर डिज़ाइन अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं,

35वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, ABID Interiors अपने इस विश्वास को और सशक्त करता है कि डिज़ाइन उत्कृष्टता तभी फलती-फूलती है जब उसे बिरादरी स्वयं पोषित करती है, ABID Interiors 2026 केवल एक तारीख़ों वाला आयोजन नहीं, बल्कि भविष्य की प्रथाओं के लिए एक मानक और इंटीरियर डिज़ाइन समुदाय की सामूहिक मंशा का वक्तव्य है,

इस प्रतिष्ठित संस्करण को उद्योग जगत का सशक्त समर्थन प्राप्त है, Kerovit by Kajaria Bathware और Birla Opus प्लैटिनम स्पॉन्सर के रूप में जुड़े हैं, जबकि Omacme, Greenply और Havells गोल्ड स्पॉन्सर के रूप में आयोजन की मजबूती को और बढ़ा रहे हैं,

कोलकाता में होने जा रहा ABID Interiors 2026 निस्संदेह पूर्वी भारत के इंटीरियर डिज़ाइन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से