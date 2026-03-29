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भारत के इस एक मंदिर के पास है 100 देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा दौलत, दान में सोना-चांदी से लेकर कई एकड़ जमीन भी शामिल 

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भारत के इस एक मंदिर के पास है 100 देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा दौलत, दान में सोना-चांदी से लेकर कई एकड़ जमीन भी शामिल 

भारत के धार्मिक स्थल सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद ताकतवर बन चुके हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एक ऐसा मंदिर है जिसकी संपत्ति 100 से ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था से भी अधिक बताई जा रही है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 29, 2026, 11:17 AM IST

भारत के इस एक मंदिर के पास है 100 देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा दौलत, दान में सोना-चांदी से लेकर कई एकड़ जमीन भी शामिल 

One temple outweighs the economies of 100 countries. Photo Credit: AI
 

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भारत के मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद शक्तिशाली संस्थान बन चुके हैं. ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि देश का एक मंदिर ऐसा है, जिसकी संपत्ति कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है.

 3.38 लाख करोड़ की संपत्ति, दुनिया में तीसरा स्थान

Global Wealth Index 2026 के अनुसार, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है. इसकी कुल संपत्ति करीब 3.38 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे समृद्ध धार्मिक स्थल बन चुका है. भारत के टॉप 10 मंदिरों की कुल संपत्ति मिलाकर 9 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई गई है.

100 देशों की GDP से ज्यादा संपत्ति!

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे International Monetary Fund और World Bank के आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि तिरुपति मंदिर की संपत्ति साइप्रस, आइसलैंड और एस्टोनिया जैसे 100 से अधिक छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है. यह तुलना इस मंदिर की आर्थिक ताकत को वैश्विक स्तर पर समझने में मदद करती है.

तेजी से बढ़ रही है मंदिरों की संपत्ति

पिछले दो वर्षों में तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति में लगभग 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मुख्य कारण सोने की कीमतों में तेज उछाल है. मार्च 2024 में जहां सोने की कीमत करीब ₹65,000 प्रति 10 ग्राम थी, वहीं अब यह लगभग ₹1.5 लाख तक पहुंच चुकी है. इसी वजह से अन्य मंदिरों जैसे पद्मनाभस्वामी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी की संपत्ति में भी क्रमशः 100% और 50% तक वृद्धि देखी गई.

सोना, जमीन और दान- आय के बड़े स्रोत

तिरुपति मंदिर की कमाई का बड़ा हिस्सा उसके 11 टन से अधिक सोने के भंडार पर मिलने वाले ब्याज से आता है, जो विभिन्न बैंकों में जमा है. इसके अलावा, यहां रोजाना 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का दान मिलता है. हाल ही में 17 मार्च को एक दिन में 4.88 करोड़ रुपये का दान दर्ज किया गया. वहीं, जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास 60,000 एकड़ से अधिक जमीन है, जो कई राज्यों में फैली हुई है, और इसकी कुल संपत्ति करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये तक आंकी जाती है.

प्राचीन खजाने में सबसे आगे पद्मनाभस्वामी मंदिर

अगर प्राचीन धरोहरों की बात करें, तो पद्मनाभस्वामी मंदिर सबसे आगे है. यहां की करीब 99% संपत्ति सोने की मूर्तियों, हीरों और ऐतिहासिक सिक्कों के रूप में है, जिसकी कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. इस खजाने को सरकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है.

आस्था से अर्थव्यवस्था तक, क्या है बड़ा संकेत?

विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिरों की बढ़ती संपत्ति केवल दान का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की आस्था, आर्थिक योगदान और सांस्कृतिक महत्व का प्रतिबिंब भी है.
साथ ही, यह भी दिखाता है कि धार्मिक संस्थान अब आर्थिक दृष्टि से भी बड़े प्रभावशाली केंद्र बन चुके हैं.

तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति का आंकड़ा सिर्फ एक धार्मिक स्थल की समृद्धि नहीं, बल्कि भारत की आस्था और आर्थिक शक्ति का भी संकेत है. यह कहानी बताती है कि कैसे परंपरा और विश्वास मिलकर एक विशाल आर्थिक ढांचे का निर्माण कर सकते हैं.

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