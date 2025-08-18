'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी

सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा

Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई

Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको कुछ बातें चाय से जुड़ी जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी भूल आपकी चाय को जहर बना सकती है. खासकर दूध वाली चाय पीने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 18, 2025, 02:24 PM IST

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

दूध वाली चाय बनाते समय न करें ये गलतियां

TRENDING NOW

चाय भारत में एक लोकप्रिय पेय है. कई लोगों का दिन चाय के बिना शुरू ही नहीं होता. लेकिन 100 प्रतिशत लोग चाय बनाते समय गलतियां करते हैं और अमृत की जगह ज़हर पी जाते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे इस बारे में बता रही हैं. आखिर क्या हैं ये गलतियां? 
 
सुबह हो या शाम, गर्मी हो या बारिश, लोग यहां चाय पीने का बहाना ढूंढ़ ही लेते हैं. शायद ही कोई चाय प्रेमी हो जो चाय पीने से मना करे. ज़रूरत से ज़्यादा चाय सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में क्या चाय छोड़ना ही एकमात्र उपाय है? चाय प्रेमियों के लिए चाय छोड़ना किसी सज़ा से कम नहीं है. चाय प्रेमी कभी मना नहीं करते और इसीलिए कई बार चाय से होने वाली परेशानियाँ परेशानी का सबब बन जाती हैं. ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि चाय बनाते समय की गई कुछ गलतियां आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. 

 

 
चाय बनाने का गलत तरीका 
पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि चाय बनाने का गलत तरीका आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है. अक्सर कई लोग चाय बनाते समय सबसे पहले बर्तन में दूध डाल देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है. दूध में मौजूद प्रोटीन चाय में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स से जुड़ जाते हैं, जिससे कुछ समस्याएँ हो सकती हैं. इसलिए चाय बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में पानी डालें और फिर चाय पाउडर और चीनी डालें. इसे अच्छी तरह उबालें. इसके बाद, सारी चीज़ें डालने के बाद आखिर में दूध डालें. चाय बनाने का यही सही और सुरक्षित तरीका है.
 
चाय को दोबारा गर्म करना 
चाय को बार-बार गर्म करना एक बड़ी गलती है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है. दरअसल, बनी हुई चाय को बार-बार गर्म करने से उसकी अम्लता बढ़ सकती है. इससे पेट की समस्या और एसिडिटी हो सकती है. इसलिए चाय को दोबारा गर्म करने की आदत बदलें.
 
प्लास्टिक की छलनी का उपयोग 
कई लोग घर पर चाय छानने के लिए प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल करते हैं. प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल आपको गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है. क्योंकि जब गर्म चाय को प्लास्टिक की छलनी से छानते हैं, तो छलनी में मौजूद प्लास्टिक के यौगिक चाय में मिल जाते हैं, जो शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. इसलिए, स्वस्थ रहने के लिए स्टील की छलनी का इस्तेमाल करें.

 

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

 देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: ट्रेन के सामने रील बनाते दिखे लड़के, अगले ही पल जो हुआ उससे कांप उठेगी रूह , देखें वीडियो
ट्रेन के सामने रील बनाते दिखे लड़के, अगले ही पल जो हुआ उससे कांप उठेगी रूह , देखें वीडियो
Indore में दिवाली के पटाखों से दंगा, भीड़ ने किया बस्ती पर हमला, आगजनी-तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा
Indore में दिवाली के पटाखों से दंगा, भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़
Diwali Muhurat Trading 2024: दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा, बोले- गुनाह की तौबा करो
सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, मौलाना ने जारी कर दिया फतवा
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE