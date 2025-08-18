Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको कुछ बातें चाय से जुड़ी जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी भूल आपकी चाय को जहर बना सकती है. खासकर दूध वाली चाय पीने वालों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है.

चाय भारत में एक लोकप्रिय पेय है. कई लोगों का दिन चाय के बिना शुरू ही नहीं होता. लेकिन 100 प्रतिशत लोग चाय बनाते समय गलतियां करते हैं और अमृत की जगह ज़हर पी जाते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे इस बारे में बता रही हैं. आखिर क्या हैं ये गलतियां?



सुबह हो या शाम, गर्मी हो या बारिश, लोग यहां चाय पीने का बहाना ढूंढ़ ही लेते हैं. शायद ही कोई चाय प्रेमी हो जो चाय पीने से मना करे. ज़रूरत से ज़्यादा चाय सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में क्या चाय छोड़ना ही एकमात्र उपाय है? चाय प्रेमियों के लिए चाय छोड़ना किसी सज़ा से कम नहीं है. चाय प्रेमी कभी मना नहीं करते और इसीलिए कई बार चाय से होने वाली परेशानियाँ परेशानी का सबब बन जाती हैं. ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि चाय बनाते समय की गई कुछ गलतियां आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं.



चाय बनाने का गलत तरीका

पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि चाय बनाने का गलत तरीका आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है. अक्सर कई लोग चाय बनाते समय सबसे पहले बर्तन में दूध डाल देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है. दूध में मौजूद प्रोटीन चाय में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स से जुड़ जाते हैं, जिससे कुछ समस्याएँ हो सकती हैं. इसलिए चाय बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में पानी डालें और फिर चाय पाउडर और चीनी डालें. इसे अच्छी तरह उबालें. इसके बाद, सारी चीज़ें डालने के बाद आखिर में दूध डालें. चाय बनाने का यही सही और सुरक्षित तरीका है.



चाय को दोबारा गर्म करना

चाय को बार-बार गर्म करना एक बड़ी गलती है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है. दरअसल, बनी हुई चाय को बार-बार गर्म करने से उसकी अम्लता बढ़ सकती है. इससे पेट की समस्या और एसिडिटी हो सकती है. इसलिए चाय को दोबारा गर्म करने की आदत बदलें.



प्लास्टिक की छलनी का उपयोग

कई लोग घर पर चाय छानने के लिए प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल करते हैं. प्लास्टिक की छलनी का इस्तेमाल आपको गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है. क्योंकि जब गर्म चाय को प्लास्टिक की छलनी से छानते हैं, तो छलनी में मौजूद प्लास्टिक के यौगिक चाय में मिल जाते हैं, जो शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. इसलिए, स्वस्थ रहने के लिए स्टील की छलनी का इस्तेमाल करें.

