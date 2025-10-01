Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
हाल ही में विश्व हृदय दिवस (World Heart Day 2025) के मौके पर कोकून हॉस्पिटल जयपुर ने अपने विशेष अभियान #SilentShift के निष्कर्ष जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में सामने आया कि 83 फीसदी भारतीय महिलाओं को मेनोपॉज के बाद हृदय रोग के बढ़ते खतरे की जानकारी नहीं है.
Women Experience Significant Increase In Heart Risk After Menopause: हाल ही में विश्व हृदय दिवस (World Heart Day 2025) के मौके पर कोकून हॉस्पिटल जयपुर ने अपने विशेष अभियान #SilentShift के निष्कर्ष जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में सामने आया कि 83 फीसदी भारतीय महिलाओं को मेनोपॉज के बाद हृदय रोग के बढ़ते खतरे की जानकारी नहीं है. यानी हर 10 में से 8 महिलाएं मध्य आयु में प्रवेश करते ही अनजाने में हृदय संबंधी जोखिम का सामना कर रही हैं. इस निष्कर्ष को देखते हुए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि समय रहते जागरूकता और जीवनशैली में बदलाव से इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है..
इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि आधी से ज्यादा महिलाएं केवल तब ही रक्तचाप, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जांच कराती हैं जब वे अस्वस्थ महसूस करती हैं, जबकि कुछ महिलाओं ने माना कि उन्होंने कभी भी यह जांच कराई ही नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक आयु की बड़ी संख्या में महिलाएं थकान, सीने में भारीपन और सांस फूलने जैसी समस्याओं का सामना करती हैं, लेकिन बेहद कम महिलाएं इन लक्षणों को हृदय रोग से जोड़ पाती हैं. यह स्थिति बताती है कि महिलाओं में निवारक स्वास्थ्य देखभाल की जागरूकता अभी भी बेहद कम है.
सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि ज्यादातर महिलाओं ने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार और व्यायाम को अहम माना, लेकिन बहुत कम महिलाओं ने यह समझा कि तनाव, हार्मोनल बदलाव और मेनोपॉज के बाद आने वाले परिवर्तन भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. यह दर्शाता है कि महिलाओं में हृदय रोग से जुड़े कारणों को लेकर जागरूकता अब भी सीमित है.
बता दें कि इस अभियान का मकसद इस तथ्य को सामने लाना है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मेनोपॉज सिर्फ प्रजनन से जुड़ा बदलाव नहीं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा अहम मोड़ भी है. यह एक तरह का #SilentShift है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है. ना ही इसकी चर्चा होती है. जबकि यही समय महिलाओं के लिए हृदय रोग के खतरे को समझने और उससे बचाव के कदम उठाने का सबसे अहम दौर होता है.
कोकून हॉस्पिटल, जयपुर के यूनिट हेड डॉ. दिलशाद खान ने बताया कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ना आम बात है, लेकिन इसकी जानकारी और जागरूकता अब भी बहुत कम है. ऐसे में उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित रूप से हार्ट चेकअप कराना चाहिए. साथ ही संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव कम करने जैसे सरल कदम अपनाकर लंबे समय तक हृदय रोग के खतरे से बचा जा सकता है.
मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जागरूकता अभी भी कम है. 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए यह जीवन का चरण हृदय संबंधी जोखिमों से भरा होता है. इसलिए केवल स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम ही नहीं, बल्कि संभावित हृदय समस्याओं का समय पर पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए नियमित जांच भी बेहद जरूरी है.
