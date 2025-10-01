Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला

Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ते का लालच और ले लिया आईफोन? इन तरीकों से पहचानें फोन असली है या नकली

Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!

27 लाख रुपये में नामकरण! इसके बावजूद इस महिला के पास पहुंचने के लिए लगती है भीड़

AIIMS INI CET 2026: जनवरी सेशन के लिए aiimsexams.ac.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें सारी डिटेल्स

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत

बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत

दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका

दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!

हाल ही में विश्व हृदय दिवस (World Heart Day 2025) के मौके पर कोकून हॉस्पिटल जयपुर ने अपने विशेष अभियान #SilentShift के निष्कर्ष जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में सामने आया कि 83 फीसदी भारतीय महिलाओं को मेनोपॉज के बाद हृदय रोग के बढ़ते खतरे की जानकारी नहीं है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 01, 2025, 03:12 PM IST

Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!

Women Experience Significant Increase In Heart Risk After Menopause

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Women Experience Significant Increase In Heart Risk After Menopause:  हाल ही में विश्व हृदय दिवस (World Heart Day 2025) के मौके पर कोकून हॉस्पिटल जयपुर ने अपने विशेष अभियान #SilentShift के निष्कर्ष जारी किए हैं. इस रिपोर्ट में सामने आया कि 83 फीसदी भारतीय महिलाओं को मेनोपॉज के बाद हृदय रोग के बढ़ते खतरे की जानकारी नहीं है. यानी हर 10 में से 8 महिलाएं मध्य आयु में प्रवेश करते ही अनजाने में हृदय संबंधी जोखिम का सामना कर रही हैं. इस निष्कर्ष को देखते हुए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि समय रहते जागरूकता और जीवनशैली में बदलाव से इस खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है.. 

अस्वस्थ महसूस होने पर ही महिलाएं कराती हैं जांच  

इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि आधी से ज्यादा महिलाएं केवल तब ही रक्तचाप, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जांच कराती हैं जब वे अस्वस्थ महसूस करती हैं, जबकि कुछ महिलाओं ने माना कि उन्होंने कभी भी यह जांच कराई ही नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्ष से अधिक आयु की बड़ी संख्या में महिलाएं थकान, सीने में भारीपन और सांस फूलने जैसी समस्याओं का सामना करती हैं, लेकिन बेहद कम महिलाएं इन लक्षणों को हृदय रोग से जोड़ पाती हैं. यह स्थिति बताती है कि महिलाओं में निवारक स्वास्थ्य देखभाल की जागरूकता अभी भी बेहद कम है. 

यह भी पढ़ें: Weak Bone Symptoms: 50 की उम्र आते-आते महिलाओं की हड्डियां क्यों होने लगती हैं कमजोर? ये किस बीमारी का लक्षण है?

हृदय रोग से जुड़े कारणों को लेकर जागरूकता अब भी सीमित 

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि ज्यादातर महिलाओं ने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आहार और व्यायाम को अहम माना, लेकिन बहुत कम महिलाओं ने यह समझा कि तनाव, हार्मोनल बदलाव और मेनोपॉज के बाद आने वाले परिवर्तन भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. यह दर्शाता है कि महिलाओं में हृदय रोग से जुड़े कारणों को लेकर जागरूकता अब भी सीमित है.

क्या था इस अभियान का मकसद?

बता दें कि इस अभियान का मकसद इस तथ्य को सामने लाना है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मेनोपॉज सिर्फ प्रजनन से जुड़ा बदलाव नहीं, बल्कि हृदय स्वास्थ्य से जुड़ा अहम मोड़ भी है. यह एक तरह का #SilentShift है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है. ना ही इसकी चर्चा होती है.  जबकि यही समय महिलाओं के लिए हृदय रोग के खतरे को समझने और उससे बचाव के कदम उठाने का सबसे अहम दौर होता है. 

क्या है एक्सपर्ट की सलाह? 

कोकून हॉस्पिटल, जयपुर के यूनिट हेड डॉ. दिलशाद खान ने बताया कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ना आम बात है, लेकिन इसकी जानकारी और जागरूकता अब भी बहुत कम है. ऐसे में उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित रूप से हार्ट चेकअप कराना चाहिए. साथ ही संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव कम करने जैसे सरल कदम अपनाकर लंबे समय तक हृदय रोग के खतरे से बचा जा सकता है. 

मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जागरूकता अभी भी कम है. 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए यह जीवन का चरण हृदय संबंधी जोखिमों से भरा होता है. इसलिए केवल स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम ही नहीं, बल्कि संभावित हृदय समस्याओं का समय पर पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए नियमित जांच भी बेहद जरूरी है. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
इन 5 राशियों को मिलता है सबसे ज्यादा धोखा, जल्दी भरोसा करना पड़ता है भारी
इन 5 राशियों को मिलता है सबसे ज्यादा धोखा, जल्दी भरोसा करना पड़ता है भारी
knee Surgery: कब घुटने की सर्जरी होती है जरूरी, जान लें टखनों के रिप्लेसमेंट का सही समय क्या है?
कब घुटने की सर्जरी होती है जरूरी, जान लें टखनों के रिप्लेसमेंट का सही समय क्या है?
सोने से पहले इस मसाले का सेवन सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद, रोजाना खाने से दूर होंगी कई समस्याएं
सोने से पहले इस मसाले का सेवन सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद, रोजाना खाने से दूर होंगी कई समस्याएं
UP News: 'आपके घर में यहां छुपा है पुराना खजाना' तांत्रिक ने झांसा देकर खुदवा डाला घर, बाद में जो हुआ वो हैरान कर देगा
UP News: 'आपके घर में यहां छुपा है पुराना खजाना' तांत्रिक ने झांसा देकर खुदवा डाला घर, बाद में जो हुआ वो हैरान कर देगा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत
बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत
दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका
दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका
Amazon sale में फटा-फट खरीद लें 1000 से भी कम के ये बेहतरीन Diwali Gifts, जिसे देंगे करेगा तारीफ
Amazon sale में फटा-फट खरीद लें 1000 से भी कम के ये बेहतरीन Diwali Gifts, जिसे देंगे करेगा तारीफ
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE