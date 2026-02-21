8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

कांग्रेस का चरित्र देश को शर्मसार कर रहा-रिजिजू, पूरा देश कांग्रेस की निंदा कर रहा- रिजिजू, देश के खिलाफ बोलेंगे तो चुप नहीं रहेंगे- रिजिजू, ये मामूली गलती नहीं, कांग्रेस का पाप है-रिजिजू, हमारा विरोध ठीक, देश का विरोध गलत-रिजिजू, कांग्रेस देश विरोधी काम कब तक करेगी- रिजिजू, कांग्रेस देश विरोधी काम कब तक करेगी- रिजिजू, BJP के खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ नहीं- रिजिजू, कांग्रेस ने शर्मनाक हरकत की- रिजिजू, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है- रिजिजू, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी- रिजिजू, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए- रिजिजू | राममोहन नायडू पर कार्रवाई की मांग की, अजित पवार प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी खबर, रोहित पवार ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, 'राममोहन नायडू जांच पूरी होने तक इस्तीफा दें', राममोहन नायडू पर सवाल उठ रहे- रोहित | 'VSR कंपनी और राममोहन नायडू के करीबी रिश्ते', 'VSR कंपनी और राममोहन नायडू के करीबी रिश्ते' | यूपी- CM योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा, कल PM के दौरे से पहले तैयारी का जायजा लिया, नमो भारत स्टेशन पर तैयारी का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे PM मोदी | AI समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक-रिजिजू, राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ- रिजिजू
जब आप गुस्सा होते होंगे तो शायद आपको लगता होगा कि आपके गुस्सा जैसे ही शांत होता है शरीर भी आपका शांत हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. असल भले ही आप शांत हो गए होते हैं लेकिन आपका दिल पर इस गुस्से का रिस्क लंबे समय तक रहता है.
गुस्सा आना तो आम बात है लेकिन क्या आपको पता है कि ये गुस्सा आपके दिल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है. आपका 8 मिनट का गुस्सा करीब 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है. दिल और दिमाग के लिए आपका गुस्सा कब आपके लिए ही गंभीर खतरे पैदा कर दे शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा. हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में सामने आया है कि सिर्फ 8 मिनट का गुस्सा भी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.
रिसर्च के चौंकाने वाले आंकड़े
गुस्से का दिल पर क्या असर होता है इसके अध्ययन में 300 स्वस्थ वयस्कों को शामिल किया गया था और उनको 8 मिनट तक गुस्से से जुड़ी यादें सोचने भर को कहा गया और इसके बाद पाया गया कि गुस्से की घटना सोचने भर से उन लोगों की रक्त वाहिकाओं की चौड़ाई 50% तक कम हो गई और इसका असर उनके शांत होने के करीब 40 मिनट तक बना रहा. जबकि उदासी या चिंता जैसी भावनाओं से ऐसा असर नहीं पड़ा था. विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार गुस्सा आने से धीरे-धीरे धमनियों को स्थायी नुकसान हो सकता है.
गुस्सा दिल को कैसे नुकसान पहुंचाता है?
जब आप गुस्सा होते हैं, शरीर में एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन निकलते हैं. जिससे रक्तचाप बढ़ता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है. इसके साथ ही रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है
अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहे तो क्या होगा?
अगर ये स्थिति अगर लंबे समय तक या रोज गुस्से की होती है तो इससे हार्ट अटैक,स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, धमनी में प्लाक जमने का खतरा बढ़ जाता है.
क्यों आज ज्यादा खतरनाक हो गया है गुस्सा?
आधुनिक लाइफस्टाइल दिल के लिए पहले ही खतरा बढ़ा रही है:
जब गुस्सा इन फैक्टर्स के साथ जुड़ जाता है, तो हार्ट रिस्क कई गुना बढ़ जाता है.
गुस्सा कंट्रोल करने के आसान उपाय
अगर आपको बार-बार गुस्सा आता है, तो ये उपाय अपनाएं:
गुस्सा आना इंसानी है, लेकिन गुस्से में रहना खतरनाक है.अगर आप रोज़ गुस्सा करते हैं, तो यह धीरे-धीरे आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है.बिना किसी दर्द या चेतावनी के. इसलिए गुस्से को दबाने नहीं, मैनेज करने की जरूरत है.
