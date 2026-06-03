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7 महिलाओं ने रसोई में शुरू किया काम, आज बन गया हजारों करोड़ का ब्रांड; बदल गई लाखों परिवारों की जिंदगी

क्या आपको पता है कि आज घर-घर में खाने के साथ खाए जाने वाला पापड़ आपके किचन तक पहुंचने की शुरुआत भी एक किचन से हुई थी और जिसे 7 महिलाओं ने 80 रुपये से शुरू किया था. चलिए जानें महिलाओं के संघर्ष की गाथा जिसने और कई हजारों को घर की चारदीवारी से निकालकर आर्थिक आत्मनिर्भरता दी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 03, 2026, 07:54 AM IST

7 महिलाओं ने रसोई में शुरू किया काम, आज बन गया हजारों करोड़ का ब्रांड; बदल गई लाखों परिवारों की जिंदगी

How 7 Women Transformed Their Fortunes (Photo AI)

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यह सिर्फ पापड़ बेचने की कहानी नहीं है, बल्कि उस लाइफस्टाइल बदलाव की कहानी है जिसने हजारों महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर आर्थिक आत्मनिर्भरता दी. 1959 में मुंबई में सात महिलाओं ने मात्र 80 रुपये की पूंजी से पापड़ बनाने का काम शुरू किया. मकसद बड़ा कारोबार खड़ा करना नहीं था, बल्कि घर बैठे महिलाओं को सम्मानजनक आय का अवसर देना था. उस दौर में जब महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आम बात नहीं थी, तब यह पहल एक नई सोच लेकर आई.

 कैसे आया आइडिया?

इन महिलाओं ने महसूस किया कि कई गृहिणियां घर के कामों के साथ कुछ अतिरिक्त आय कमाना चाहती हैं, लेकिन उनके पास बाहर जाकर नौकरी करने का अवसर नहीं है. ऐसे में पापड़ बनाने का काम एक ऐसा मॉडल बना जिसमें महिलाएं घर और काम दोनों संभाल सकती थीं. यहीं से एक सहकारी मॉडल की शुरुआत हुई, जिसमें हर महिला सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि साझेदार भी थी.

कैसे बदली लाखों महिलाओं की जिंदगी?

समय के साथ यह मॉडल देशभर में फैलता गया. हजारों महिलाएं इससे जुड़ती गईं. उन्हें नियमित आय मिलने लगी, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और बेहतर जीवन स्तर में मदद मिली. सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं था. महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा. परिवार और समाज में उनकी भूमिका मजबूत हुई. कई महिलाओं ने पहली बार अपनी कमाई से घर के बड़े फैसलों में भागीदारी की.

लाइफस्टाइल का असली सबक

आज जब वर्क फ्रॉम होम, होम बिजनेस और महिला उद्यमिता की बात होती है, तो यह मॉडल दशकों पहले उसका उदाहरण बन चुका था. इसकी सफलता बताती है कि आत्मनिर्भरता हमेशा बड़े निवेश से नहीं आती. कई बार एक छोटा कौशल, सामूहिक प्रयास और सही सोच लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है.

क्यों पढ़ी जानी चाहिए यह कहानी?

आज भी लाखों महिलाएं घर और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं. यह कहानी दिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमेशा बड़े शहर, बड़ी डिग्री या भारी निवेश जरूरी नहीं होता. सही अवसर और सामूहिक सहयोग भी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं. तो आपके पास जो भी हुनर है उसे आप भी चाहें तो बिजनेस का रूप दे सकती हैं.

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