Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

बॉलीवुड का वह रावण जो खूब हुआ था ट्रोल, लुक से लेकर डायलॉग तक का उड़ा था मजाक

भोपाल में दहन से पहले ही राख हुआ रावण, नशे में धुत लड़के-लड़कियां की हैरान करने वाली हरकत

इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

रामायण के रावण ने इस किरदार के लिए नहीं दिया था ऑडिशन, जानिए कैसे अरविंद त्रिवेदी को मिल गया रोल

Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 

Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान

IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

MPPSC SET Notification 2025 जारी, इस बार 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, जानें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान

इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज

Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 

Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

Warning Symptoms Of Fatty Liver: फैटी लिवर चुपचाप बढ़ता है और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह और भी गंभीर लिवर समस्याओं की वजह बन सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 02, 2025, 02:46 PM IST

Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान  

7 early warning symptoms of fatty liver 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Warning Symptoms Of Fatty Liver: लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतोंं, गलत खानपान और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण इन दिनों फैटी लिवर की समस्या लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. इसके और भी कई कारण हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह समस्या तब होती है जब लिवर में फैट जमा होने लगता है. आमतौर पर शुरुआत में इसके कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे में इसकी पहचान करने में देरी हो जाते हैं.

इस समस्या का जल्दी पता लगाना जरूरी है, क्योंकि फैटी लिवर चुपचाप बढ़ता है और अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह और भी गंभीर लिवर समस्याओं की वजह बन सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, जिससे इसकी पहचान की जा सकती है..

डॉक्टर ने बताए फैटी लिवर के लक्षण

सोशल मीडिया पर डॉ. सौरभ सेठी ने एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में बताए कुछ लक्षणों की मदद से आप घर बैठे ही शुरुआत में फैटी लिवर की पहचान कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में- 

पेट के आसपास चर्बी: फैटी लिवर डिजीज के शुरुआती लक्षणों में से एक बिना वजह वजन का बढ़ना है, खासतौर से एब्डोमिनल के आसपास. दरअसल लिवर फैट के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इस कंडीशन में शरीर के मध्य भाग के आसपास एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगती है. 

लगातार थकान होना: अगर आपको अच्छी नींद और भरपूर आराम के बाद भी अगर आप थकान लग रही है, तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. इस स्थिति में लिवर पर दवाब होता है और वह शरीर से टॉक्सिन्स को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करता है. इसलिए ऐसा होता है. 

दाहिनी पसली के नीचे दर्द:  लिवर दाहिनी यानी राइट रिब्स के नीचे मौजूद होता है, ऐसे में फैटी लिवर डिजीज होने पर इस हिस्से में सूजन या हल्का दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. अगर आपको भी लगातार ऐसी बेचैनी या दर्द होता है, तो हो सकता है फैट जमा होने के कारण लिवर बड़ा हो गया है और उसमें सूजन आ गई है, इससे उसकी फंक्शनिंग पर असर पड़ता है.

स्किन और बालों पर असर: फैटी लिवर में आपकी स्किन और त्वचा पर बदलाव हो सकते हैं. अगर आपकी स्किन ड्राई, रंगहीन और खुजली वाली हो रही है और साथ ही मुंहासे या असामान्य चकत्ते नजर आ रहे हैं तो इसे अनदेखा न करें. फैटी लिवर बालों के पतले होने और झड़ने का कारण भी बन सकती है.

मतली और भूख की कमी: फैटी लिवर की समस्या में अक्सर मतली और भूख कम लग सकती है. इस स्थिति में लिवर में फैट जमा होता है, पाचन में सहायता करने की इसकी क्षमता कम होती है, जिससे हल्का भोजन करने के बाद भी पेट में बेचैनी और मतली की समस्या हो सकती है. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh को धमकी देकर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी, मामले में एक शख्स हुआ गिरफ्तार
Gujrat: जूनागढ़ में गिरनार लीली परिक्रमा में मचा हड़कंप, 48 घंटे में 9 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत
Gujrat: गिरनार लीली परिक्रमा में मचा हड़कंप, 48 घंटे में 9 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत
'बल्ले से छक्का मार सकता हूं, तो तलवार से इंसान', Champions Trophy विवाद के बीच पूर्व पाक दिग्गज का वीडियो वायरल
'बल्ले से छक्का मार सकता हूं, तो तलवार से इंसान', चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के बीच पूर्व पाक दिग्गज का वीडियो वायरल
Supreme Court के फैसले पर बोले Akhilesh Yadav, 'गैराज में खड़ा होगा बीजेपी का बुलडोजर'
Supreme Court के फैसले पर बोले Akhilesh Yadav, 'गैराज में खड़ा होगा BJP का बुलडोजर'
जिस फिल्म में खतरनाक 'विलेन' बन Priyanka Chopra ने लूटी थी महफिल, अब उसी का सीक्वल ला रहे सुभाष घई
जिस फिल्म में खतरनाक 'विलेन' बन Priyanka Chopra ने लूटी थी महफिल, अब उसी का सीक्वल ला रहे सुभाष घई
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर 
Cheapest Electric Scooters: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 हल्के इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार की चार्जिंग पर चलेगी 146 किलोमीटर
Business Idea: बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई
बाजार की उथल-पुथल में भी नहीं रुकेगा ये बिजनेस, हर दिन होगी तगड़ी कमाई
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE