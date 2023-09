Worst Food With Milk: दूध के साथ खा लीं ये 6 चीजें तो सीधे हॉस्पिटल के बेड पर खुलेंगी आंखें, जानलेवा हैं ये फूड कॉम्बिनेशन

दूध के साथ कुछ भी खा लेने की आदत है तो आपके लिए ये खबर जरूरी है क्योंकि कई चीजें दूध के साथ मिलकर जहर बन जाती हैं और आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं.

डीएनए हिंदीः आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ 6 चीजें बिलकुल भी नहीं (According to Ayurveda 6 things Never Eat with Milk) खानी चाहिए, भले ही इसमें से कुछ चीजें हेल्दी हैं, लेकिन दूध के साथ मिलकर ये फूड प्वायजनिंग (Food Poisoning) का कारण बन जाती हैं. दूध को संपूर्ण भोजन (Milk Is Complete Food) माना गया है और इसके साथ में ओट्स या कार्नफ्लेक्स जैसी चीजें खाना बहुत हेल्दी भी होता है, लेकिन कई बार सेहत और स्वाद के चक्कर में लोग ऐसी चीजें भी दूध के साथ लेने लगते हैं जो जानलेवा हो सकती है.

नेचुरोपैथी विशेषज्ञ प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, गलत तरीके या गलत फूड कॉम्बिनेशन (Worng Food Comination) के कारण शरीर की प्रकृति पर असर पड़ता है. शरीर की अग्नि हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए जिम्मेदार होती है. एक सामान्य आग की तरह, यह त्वरक और अवरोधकों से प्रभावित होती है.

उदाहरण के लिए, यदि आप आग में ईंधन डालते हैं, तो वह तेजी से जलेगी और पानी उसे बुझा देगा. आंतरिक अग्नि (अग्नि) इसी तरह से काम करती है. जब हम अग्नि को ओवरलोड करने वाली चीजें खाते हैं तो पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है. इससे अमा (टॉक्सिन-Toxin) बनता है जो सभी बीमारियों का कारण होता है. असंगत खाद्य पदार्थों को मिलाते हैं तो अग्नि कमजोर हो जाती है. दूध एक पौष्टिक भोजन है जो तब तक बहुत पौष्टिक होता है जब तक आप इसे असंगत वस्तुओं के साथ नहीं मिलाते हैं. तो चलिए जानें कि दूध के साथ किन चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए.

कच्चे अंडे और दूध (Egg With Milk)

अगर आपको लगता है कि मसल्स या बॉडी बनाने के लिए कच्चे अंडे को दूध के साथ पीना बहुत अच्छा है तो ऐसा भूलकर भी न करें. दूध के साथ कच्चे अंडे का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग और बायोटिन की कमी का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि संयोजन बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है. कच्चे अंडे को दूध में मिलाने से बचना चाहिए या अंडे को दूध में मिलाने से पहले अच्छी तरह से पकाना चाहिए.

मसालों के साथ दूध (Spices With Milk)

जीरा, मिर्च पाउडर, और हल्दी, दूध में प्रोटीन को जमने का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक चिपचिपा और अनाकर्षक बनावट होती है. इन मसालों को दूध के साथ मिलाने से बचना चाहिए या उन्हें कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए और जमावट को रोकने के लिए सावधानी से मिश्रण करना चाहिए. दूध में दही जमाने और खराब करने के लिए. खराब दूध का सेवन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी और फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि दूध में कौन से खाद्य पदार्थ मिलाए गए हैं.

दूध के साथ मछली (Fish With Milk)

आयुर्वेद में कहा गया है कि मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. दोनों की तासीर और गुण अलग-अलग होते हैं. इन्हें एक साथ खाने से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. मछली और दूध साथ में पीने से सफेद दाग की समस्या का खतरा बढ़ जाता है. डेयरी मिल्क के साथ दूसरे किसी भी तरह के दूसरे प्रोटीन नहीं मिलाना चाहिए. इसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए.

खट्टे फल और दूध (Sore Fruits With Milk)

कस्टर्ड बनाते हुए या स्मूदी में कभी संतरे, नींबू, और अंगूर जैसे खट्टे फलों को न मिलाएं, इसकी अम्लता दूध में प्रोटीन को रूखा बना सकती है, जिससे आपको एसिडीटी या अल्सर तक हो सकता है. नींबू या किसी अन्य खट्टे फल के साथ मिलाते हैं तो दूध जम जाएगा, जिससे गैस और सीने में जलन होगी.

खीरा और दूध (Cucumber With Milk)

खीरा के साथ दूध अच्छा विचार नहीं है. खीरे में एरेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, जो दूध में प्रोटीन को तोड़ सकता है और उन्हें फटने का कारण बन सकता है. इसका परिणाम कड़वा और अप्रिय स्वाद हो सकता है. इसे मिलाने से पाचन संबंधी समस्याएं और विषाक्त निर्माण हो सकता है, जिससे उल्टी या सुस्त गति भी हो सकती है.

टमाटर और दूध (Tomato With Milk)

टमाटर प्रकृति में खट्टा होता है इसलिए दूध और टमाटर एक दूसरे के साथ असंगत हैं. खीरे की तरह, टमाटर में एंजाइम होते हैं जो दूध में प्रोटीन को दही कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, टमाटर की अम्लता इस प्रतिक्रिया को और बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मिश्रण खराब हो जाता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)



