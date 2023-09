Anti Aging Tips: ये 5 योग लटकती स्किन को करेंगे टाइट, 30 की उम्र जैसी होगी त्वचा

Anti Aging Yoga: इन योगासन को करने से आपकी स्किन तो जवां रहेगी ही साथ ही आपका स्वास्थ्य ही ठीक रहेगा.

डीएनए हिंदीः सभी लोग 40 की उम्र के बाद भी जवां दिखना चाहते हैं. जवां दिखने के लिए लोग कई तरह के उपाय आजमाते हैं. स्किन केयर के लिए घरेलू उपायों से लेकर मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि आप जवां (Tips To Look Younger) रहने के लिए कई योग भी कर सकते हैं. इन योगासन को करने से आपकी स्किन भी जवां दिखेगी (Best Tips To Look Younger) साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. योग (Anti Aging Yoga) के जरिए आप खुद को फिट और स्किन को जवां दोनों रख सकते हैं. तो आइये इन योगासन (Yoga For Look Younger) के बारे में बताते हैं जो आपको उम्र से 10 जवां दिखने में मदद करेंगे.

सर्वांगासन

इस आसन को करने के लिए सिर के बल खड़ा होना होता है. इस योगासन को करने से स्किन का ख्याल रख सकते हैं. जब सिर को नीचे की और करके खड़े होते हैं तो बॉडी के ब्लड का बहाव चेहरे की तरफ हो जाता है. जो स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

मत्स्यासन

मत्स्यासन करना एंटी एजिंग के लिए एक बेस्ट योग है. यह हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है. मत्स्यासन करने से जो हार्मोन रेगुलेट होते हैं वो स्किन को एंजिग के साइन से बचाते हैं.

उम्र के साथ ढीली हो रही स्किन में कसाव के लिए खाएं ये 5 फूड्स

भुजंगासन

स्किन के साथ ही सेहत का ध्यान रखने के लिए भुजंगासन एक अच्छा योगा है. इससे ब्लड को साफ करने में मदद मिलती है. यह स्किन को जवां रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है.

त्रिकोणासन

यह दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. इससे शरीर के टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं. जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. आप इसे करके आसानी से जवां दिख सकते हैं.

चक्रासन

चक्रासन करने से शरीर लचीला रहता है. इसमें शरीर को D के आकार में मोड़ना होता है. इससे बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा होता है. इन सभी योग को रोजाना करने से आप जवां दिखने के साथ ही स्वस्थ्य भी रहेंगे.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

