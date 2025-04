लाइफस्टाइल

Relationship Tips: बात-बात पर आता है पार्टनर को गुस्सा, इन तरीकों से संभालें अपना रिश्ता

How to Deal with Anger Partner: अक्सर पति-पत्नी में नोक-झोक चलती रहती है. यह छोटी-मोटी नोक-झोक बड़े झगड़े का कारण बन सकती है. इसे रोकने के लिए आपको गुस्से को काबू में रखना चाहिए.

