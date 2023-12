Walking Mistakes: वॉकिंग करने से नहीं हो रहा फायदा तो आप कर रहे हैं ये 5 गलतियां, ऐसे करें सुधार

Walking Mistakes To Avoid: रोज सुबह चलने से सेहत को फायदा होता है लेकिन वॉक के दौरान कुछ गलतियों के कारण फायदा नहीं मिलता है.

डीएनए हिंदीः हेल्दी और फिट (Fitness And Health) रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते रहना बहुत ही जरूरी होता है. अक्सर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं वह ज्यादा बीमार पड़ते हैं. ऐसे में फिजिकल एक्टिव रहना या एक्सरसाइज (Exercise For Health And Fitness) करना बहुत ही जरूरी है. हालांकि अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है तो सुबह को टहलना बहुत ही जरूरी है. मॉर्निंग वॉक करने से कई सारे फायदे मिलते हैं. सिर्फ चलने से भी सेहत को फायदा होता है लेकिन वॉक के दौरान कुछ गलतियों (Common Mistakes During Walk) के कारण फायदा नहीं मिलता है. आप वॉक करने के दौरान ये गलतियां (Walking Mistakes) करते हैं तो इन्हें सुधार लेना चाहिए. आइये आपको इनके बारे में बताते हैं.

वॉक के दौरान न करें ये गलतियों (Walking Mistakes To Avoid)

स्पीड का रखें ध्यान

अक्सर लोग वॉकिंग के दौरान काफी तेज या बहुत ही धीरे चलते हैं. हालांकि बहुत तेज और धीरे चलने से फायदा नहीं होता है. आपको रोजाना करीब 30-40 मिनट तक चलना चाहिए. अगर आप इतनी देर चलते हैं तो स्पीड करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए. यानी आप अपनी सामान्य गति में ही चलें.

हाथों की स्थिति

जब चलते या टहलते हैं तो हाथों को स्थिर नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से वॉक का फायदा नहीं होगा. हाथों को आगे-पीछे स्विंग करना चाहिए. चलते समय हाथों को स्विंग करना अच्छा होता है और इससे चलने की क्षमता में सुधार आता है और संतुलन बना रहता है.

कब पिएं पानी

कई लोग वॉक से पहले खूब सारा पानी पीते हैं. हालांकि इससे नुकसान हो सकता है. ऐसे में वॉक करने से करीब 20-25 मिनट पहले थोड़ा पानी पिएं. हालांकि वॉक के दौरान प्यास लगने पर थोड़ा पानी पी सकते हैं. चलने के बाद भी पानी पी सकते हैं.

गलत पॉश्चर से होगा नुकसान

चलने के दौरान पॉश्चर का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अगर गलत पॉश्चर में चलेंगे तो नुकसान होगा. सीधे और सामने देखते हुए हाथों को स्विंग करते हुए वॉक करें. फोन चलाते हुए या नीचे देखते हुए गर्दन झुकाकर चलना गलत होता है.

गलत फुटवियर

मॉर्निंग वॉक के लिए फुटवियर का भी खास ध्यान रखें अगर आप गलत फुटवियर पहनते हैं तो आपके पैरों को नुकसान हो सकता है. चलने के दौरान चप्पल नहीं बल्कि जूते पहनें. सुबह की वॉक के लिए जूते लचीले और बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए. वरना पैरों में छाले हो सकते हैं और चलने में भी परेशानी होगी.

