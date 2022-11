Body Pain Risk: सुबह उठते ही छींक और पीठ-कमर में दर्द, खराब गद्दे का संकेत, 5 साइन दिखते ही चेंज कर दें मैटरेस

Bad Mattresses:5 साइन दिखते चेंज कर दें मैटरेस

डीएनए हिंदीः कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे गद्दे हमारे शरीर की समस्याओं के लिए नुकसानदायक (Mattresses Proving Harmful for Body) साबित हो रहे हैं. बहुत कम लोगों को पता है कि खराब गद्दे सेहत के लिए किसी बीमारी से कम नहीं (Bad Mattress is Like Disease for health) होते हैं.

संभव है कि आप जब सो कर उठें और शरीर में कई तरह के दर्द और समस्याओं को पाएं ( After Wake up Pain in Body) तो आपको यह ख्याल बिलकुल न आए कि इसके पीछे आपका गद्दा जिम्मेदार है. इसलिए आपको यहां कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे जो बताएंगे कि आपके गद्दे को अब बदल देने (Sign Of Bad Mattress) की जरूरत है.

गद्दे की भी होती है उम्र

आपका गद्दे की भी एक उम्र होती है और उसके बाद वह बेकार हो जाता है. भले ही देखकर आपको वो लगे कि अभी वह ठीक है लेकिन असल में आपके शरीर के लिहाज से वह सही नहीं होता है. अगर आपको गद्दे खरीदे हुए 10 साल से अधिक हो गए हैं तो आपके गद्दे को वास्तव में बदलने की जरूरत है. लगभग 7 साल के बाद आपका गद्दा बदलने वाला हो जाता है.

सोते हुए शरीर के अंग

क्या आप अक्सर अपने हाथ या पैर सुन्न यानी सो जाते हैं तो समझ लें कि आपके गद्दे की उम्र हो चुकी है. उसे बदलने की जरूरत है. यह काफी स्वाभाविक लगता है यदि कभी-कभी बिस्तर पर सोते हुए पैर या हाथ में झनझनाहट होने लगे या वे सुन्न हो जतोह ैं लेकिन ऐसा बार-बार होना गद्दे खराब होने का संकेत है. यह जांचने के लिए कि आपके गद्दे में अभी भी पर्याप्त स्प्रिंग है या नहीं आपको थोड़ी देर के लिए अपने गद्दे को अपने हाथ से दबाना चाहिए. अगर गद्दा तुरंत वापस अपने पोजशिन में नहीं आता है तो समझ लें उसका लचीलापन यानी स्प्रिंगिंग खराब है.

अप्रिय गंध या एलर्जी

क्या आपके गद्दे में दाग या दुर्गंध आ रही है तो यह एक संकेत है कि आपको तुरंत गद्दे को बदल देना चाहिए. सालों पुराने गद्दों में धूल और शरीर के पसीने या गंदगी के कारण कई ऐसे बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं जो एलर्जी और सांस की बीमारियों का कारण बने हैं. अगर आपको सुबह उठने के साथ ही दस बारह छींक आएं या नाक बंद लगे या बार-बार स्किन एलर्जी हो रही तो समझ लें कि आपका गद्दा अब सही नहीं रहा.

रातों की नींद हराम

क्या आपके पार्टनर के करवट लेने या हिलने से पूरा गद्दा ही हिल रहा है तो ये संकेत भी बताता है कि आपको इसे चेंज कर देना चाहिए.

पीठ-कंधे और कमर में दर्द

पीठ, कंधे और कमर दर्द के साथ अगर आप रो सुबह उठ रहे तो इसका सीधा सा संबंध है आपका गद्दा सही नहीं. इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब आप सुबह उठें तो दर्द महसूस करें लेकिन कुछ देर बाद जब आप अपने काम काज में लग जाएं और शरीर के मूवमेंट बढ़ जाए तो दर्द कम हो जाए तो समझ जाएं कि वजह गद्दा ही है.

अगर शरीर गर्म हो जाए

यदि आप बिस्तर में गर्म हो जाते हैं या पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो आपके गद्दे को बदलने की आवश्यकता है. यदि आपको पहली बार गद्दा खरीदते समय तापमान नियमन में कोई समस्या नहीं थी तो यह एक निश्चित संकेत है कि आपका गद्दा अब खराब हो रहा है. यह भी जान लें कि अगर अपने कमरे को असामान्य रूप से गर्म या ठंडा ज्यादा रखते हैं तो आपका गद्दा तेजी से घिस सकता है. सभी फोम गद्दे के साथ ऐसा संभव है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर