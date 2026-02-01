FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Budget 2026: बजट में महिलाओं के लिए हुए ये 5 बड़े ऐलान, जो वूमन पावर के साथ भारतीय इकोनॉमी को देंगे पावर डोज  

Budget 2026 Women Focus: इस बार का बजट महिलाओं के बदलाव की स्क्रिप्ट लिख चुका है. महिलाएं अब भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने वाली सहयोगी होंगी क्योंकि बजट में 5 ऐसे ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने किए हैं जो वूमन पावर को और एनर्जी देंगें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 01, 2026, 12:41 PM IST

Budget 2026: बजट में महिलाओं के लिए हुए ये 5 बड़े ऐलान, जो वूमन पावर के साथ भारतीय इकोनॉमी को देंगे पावर डोज  

These 5 major announcements for women in the budget

महिलाओं के लिए इस बार का बजट न केवल ऐतिहासिक रहा है बल्कि ये सरकार का सबसे बड़ा दांव भी होगा जो महिलाओं पर खेला जा रहा रहा. भारत का बजट अब सिर्फ टैक्स और सब्सिडी का दस्तावेज़ भर नहीं रहा है. इस बजट में सरकार ने महिलाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखने का स्पष्ट संकेत दे चुकी है. रोज़गार, उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा के इन चार स्तंभों पर टिका यह बजट आने वाले वर्षों में महिलाओं की स्थिति को जमीनी स्तर पर बदल सकता है. तो चलिए समझते हैं कि बजट में महिलाओं के लिए 5 बड़े ऐलान कौन से हुए हैं जो भारत की इकोनॉमी को और पावरफुल बनाएंगे.

1. She-Marts: महिला उद्यमियों को मिलेगा सीधा बाज़ार

बजट 2026 में प्रस्तावित She-Marts केवल बिक्री केंद्र नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के लिए एक पूरा इकोसिस्टम होगा. इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिये स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिला उद्यमी और स्टार्ट-अप से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगी.

इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और  घरेलू काम से ही आय का रास्ता मिलेगा. यानी घर-घर में महिलाएं काम करेंगी और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी. डिजिटल She-Marts को ONDC और ई-कॉमर्स से जोड़ने की तैयारी से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक रास्ता भी खुलेगा. इससे  ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से घर, समाज और देश की आर्थिक स्थिति भी बूम होगी.

2. लखपति बहन योजना: बचत से समृद्धि तक

पहले ‘लखपति दीदी’ और अब लखपति बहन योजना महिलाओं पर फोकस कर शुरू हो रही है और ये एक स्थायी आय का जरिया बनेगी. लक्ष्य सिर्फ एक लाख कमाना नहीं, बल्कि नियमित, सुरक्षित और कौशल-आधारित कमाई का होगा. इससे  माइक्रो-फाइनेंस + स्किल ट्रेनिंग बढ़ेगी जिससे महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत होगी और परिवार में निर्णय लेने की भूमिका बढ़ेगी.

3. वर्किंग वुमन के लिए सेफ्टी + मोबिलिटी पैकेज

बजट 2026 में शहरी और अर्ध-शहरी महिलाओं के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी, नाइट ट्रांसपोर्ट और क्रेच सपोर्ट को एक साथ देखा गया है. ये योजनाएं वर्किंग वूमन को उनकी सबसे बड़ी परेशानियों से निकालेंगी. अब बच्चे, रात में सफर का डर और सेफ्टी को लेकर मन का डर दूर होगा तो  नौकरी छोड़ने की मजबूरी घटेगी और महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जिससे कॉरपोरेट सेक्टर में रिटेंशन बेहतर होगा. महिलाएं आर्थिक रूप से जैसी ही सशक्त होंगी उनकी पावर बढ़ने लगेगी.

4. हेल्थ बजट में महिलाओं पर फोकस

महिलाओं की सेहत को अब ‘साइड टॉपिक’ नहीं माना गया. Budget 2026 में मातृ स्वास्थ्य, एनीमिया, मेंटल हेल्थ और सर्वाइकल स्क्रीनिंग जैसे मुद्दों पर फंड बढ़ाया गया ह. भारत में 15–49 वर्ष की लगभग 57% महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं. यह बजट इस साइलेंट क्राइसिस पर सीधा वार करता है.

5. स्किल + AI ट्रेनिंग: भविष्य की महिला वर्कफोर्स

पहली बार बजट में महिलाओं के लिए AI, डिजिटल स्किल्स और ग्रीन जॉब्स पर विशेष प्रशिक्षण प्रावधान दिखाया गया है. टेक सेक्टर में इससे जेंडर गैप कम होगा और फ्रीलांस और रिमोट वर्क के नए अवसर भी बढ़ेंगे. इससे  महिलाएं सिर्फ नौकरी नहीं, इनोवेशन का हिस्सा बनेंगी. 

बजट 2026 का बड़ा संकेत

यह बजट महिलाओं को खर्च की इकाई नहीं, बल्कि आर्थिक ग्रोथ की ड्राइविंग फोर्स मानता है. अगर योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीन पर उतरा, तो आने वाला दशक महिलाओं के लिए सिर्फ सशक्तिकरण का नहीं, बल्कि नेतृत्व का दशक हो सकता है.
 

