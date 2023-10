Herbs For Health: सर्दी-जुकाम और बुखार से दूर रखेंगे ये 5 हर्ब्स, पूरी सर्दियों में रहेंगे सेहतमंद

Herbs For Winter Health: जुकाम में नाक के बंद होने से सांस लेने में परेशानी होती है. ऐस मौसम में इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है. इनसे बचने के लिए इन हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए.

डीएनए हिंदीः सर्दियों में वायरल, फ्लू और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इनके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वायरल, फ्लू, सर्दी- जुकाम और बुखार से कई समस्याएं (Winter Diseases) होने लगती है. जुकाम में नाक के बंद होने से सांस लेने में परेशानी होती है. ऐस मौसम में इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है जिसके कारण इन बीमारियों का खतरा (Herbs For Stay Healthy) और भी बढ़ जाता है. इनसे बचने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे हर्ब्स (Herbs For Prevent Winter Diseases) के बारे में बताने वाले हैं जिनके इस्तेमाल से आप इन बीमारियों और इंफेक्शन (Herbs For Infection) से बचे रह सकते हैं. तो चलिए इन हर्ब्स के बारे में जानते हैं.

सर्दियों में सेहतमंद रहने के लिए इस्तेमाल करें ये हर्ब्स (Herbs For Stay Healthy In Winters)

अदरक

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर अदरक भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. अदरक के इस्तेमाल से सर्दियों के वायरल और इंफेक्शन से बचे रह सकते हैं. अदरक की चाय पीने से जुकाम में आराम मिलता है.

काली मिर्च

काली मिर्च में पाइपरिन नामक कंपाउड होता है. यह सर्दियों में शरीर को कई समस्याओं से दूर रखता है. खांसी, जुकाम गले में खराश को दूर करने के लिए काली मिर्च का सेवन करना चाहिए. काली मिर्च और मिश्री को खाने से गले की खराश को दूर कर सकते हैं.

सर्दी या फ्लू ही नहीं, इन 5 खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है खराब गला

हल्दी

इंफेक्शन की समस्या को दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सर्दियों में सर्दी, खांसी, जुकाम और वायरल से बचाव के लिए हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं. इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं.

लौंग

बैक्टीरियल इंफेक्शन औऱ वायरल से बचने के लिए लौंग भी फायदेमंद है. लौंग में कई गुण होते हैं जो इंफेक्शन को कम करते हैं. लौंग की तासीर गर्म होती है यह सर्दियों के लिए एक अच्छी हर्ब है. यह सर्दी-जुकाम को भी दूर करता है.

शहद

सर्दियों में गले में खराश, गला खराब होने की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इससे बचने के लिए शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं. शहद गले की खराश को दूर करने का काम करता है. शहद इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है. अदरक के रस और सोंठ में शहद मिलाकर खाने से गले की खराश में आराम मिलता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर