Best Places To Visit In Delhi: दिल्ली के सुहाने मौसम में इन खूबसूरत जगहों पर एन्जॉय करें शाम, दोस्तों और परिवार के साथ बनाएं प्लान

डीएनए हिंदीः भारत में मानसून शुरू हो चुका है. दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश भी पड़ रही हैं. ऐसे में आप घर में बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं और कहीं घूमने का प्लान (Best Places To Visit During Monsoon) कर रहे हैं तो हम आपको बेहतर जगहों के बारे में बताएंगे. आपको घूमने के लिए दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप दिल्ली में ही कई जगहों (Best Places To Visit In Delhi During Monsoon) पर घूमकर मानसून का पूरा मजा (Best Places To Visit In Delhi During Monsoon) ले सकते हैं. यहां पर आप दोस्तों और परिवार के साथ खूब मजे कर सकते हैं. तो चलिए आपको दिल्ली की इन खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं.

कुतुब मीनार (Qutub Minar)

कुतुब मीनार साउथ दिल्ली में स्थित है. यहां पर महरौली में बनी यह पर आप कुतुब मीनार देखने के साथ ही खूब एन्जॉय भी कर सकते हैं. यह करीब 73 मीटर ऊंचा मीनार है. यहां पर आप हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं. यह सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है. यहां आप शाम को सुहाने मौसम में अपने 2-3 घंटे बिता सकते हैं. यहां पर आप कुतुब मीनार मेट्रों स्टेशन जाकर पहुंच सकते हैं.

पुराना किला (Purana Qila)

दिल्ली के पुराने किले में भी आप शाम को जाकर आराम से घूम सकते हैं. यहां पर मानसून में आप खूबसूरत माहौल का मजा ले सकते हैं. यहां पर आप एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और आसानी से पहुंचकर यहां जा सकते हैं. यह पुराना किला चिड़ियाघर के बहुत ही पास स्थित है. यह किला बहुत ही पुराना है इसी वजह से इसे पुराना किला कहा जाता है.

लोधी गार्डन (Lodhi Garden)

हुमांयु के मकबरे से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह लोधी गार्डन बहुत ही अच्छा प्लेस है. यहां पर मानसून में प्रकृति का मजा ले सकते हैं. यह लोधी गार्डन बहुत ही खूबसूरत है. मानसून में सुहावनी शाम बिताने के लिए यह एक बेस्ट जगह है. यहां पर आप अपने दोस्तों और लव पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं.

इंडिया गेट (India Gate)

दिल्ली का इंडिया गेट पिकनिक स्पॉट के रूप में सबसे ज्यादा फेमस है. यहां पर आप दोस्तों और परिवार के साथ खूब एन्जॉय कर सकते हैं. यहां पर अक्सर शाम होते ही भीड़ लगने लगती हैं. आप यहां मेट्रो और बस से आसानी से पहुंच सकते हैं. मानसून में शाम बिताने के लिए यह एक अच्छी जगह है.

सफदरजंग का मकबरा (Safdarjung Tomb)

सफदरजंग का मकबरा दक्षिण दिल्ली में श्री औरोबिंदो मार्ग पर स्थित है. यह दिल्ली की एतिहासिक इमारतों में से एक है. यहां पर घूमने के लिए मानसून का समय बिल्कुल बेस्ट है. आप यहां पर मेट्रो से आसानी से पहुंच सकते हैं. यहां जाने के लिए नजदीक का मेट्रो स्टेशन जोर बाग है. यहां से आप 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके पहुंच सकते हैं.

