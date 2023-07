Best Food For Monsoon Season: मानसून में बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा, इनसे बचे रहने के लिए खाना शुरू कर दें ये 5 फूड्स

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदीः मानसून का सीजन (Monsoon Season) आते ही बारिश के कारण लोग बीमार पड़ने लगते हैं. बारिश में मच्छरों की समस्या भी हो जाती है. ऐसे में बारिश के कारण मच्छरों और कीट-पतंगों के बढ़ जाने पर भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है. बरसात में गलत खान-पान (Best Food For Monsoon Season) भी आपको बीमार कर सकता है. ऐसे में आप मानसून और बरसात के बीच खुद को स्वस्थ्य और सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपको डाइट में इन फूड्स (Best Food For Monsoon Season) को शामिल करना चाहिए. तो चलिए इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से बचने के लिए इन फूड्स (Best Food For Monsoon Season) के बारे में आपको बताते हैं.

मानसून में डाइट में शामिल करें ये चीजें (Best Food For Monsoon Season)

सूप से बूस्ट होगी इम्यूनिटी (Soup)

बारिश के मौसम में सूप सबसे अच्छा फूड माना जाता है. सूप पोषक तत्वों से भरपूर होता है यह वायरस को दूर करता है और बारिश के मौसम में निर्जलीकरण को रोकने में भी मदद करता है. डाइट में लिक्विड शामिल करने के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है. आप वेजिटेबल और चिकन सूप से अपने सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं.

8 बेस्ट ड्रिंक जो नसों में जमी वसा की परत को गला देंगी, कोलेस्ट्रॉल की दवा का पावर होगा कम

हर्बल चाय पीने से होगा फायदा (Herbal Tea)

बारिश में चाय अधिक पी जाती है. हालांकि इन दिनों दूध का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए ऐसे में आपको हर्बल चाय पीनी चाहिए. अदरक या नींबू के साथ हर्बल चाय पीने से आप बीमारियों से दूर रहेंगे.

फलो का सेवन (Fruits)

बारिश और मानसून में मौसमी फलों को खाने से वायरस से बचा जा सकता है. ये फल एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं. चेरी, जामुन और केला आदि फलों से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

नसों की कमजोरी दूर करेंगे ये 5 सुपरफूड, हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड प्रेशर तक होगा कंट्रोल

इम्यूनिटी के लिए मेथी और जीरा (Fenugreek And Cumin Seeds)

बरसात के मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ऐसे में खाने में मेथी और जीरा शामिल करने से शरीर की पाचन क्रिया और इम्यूनिटी बढ़ जाती है. इन दिनों डाइट में इन दोनों चीजों को शामिल करना चाहिए. यह बहुत ही लाभकारी होता है.

हल्दी का करें सेवन (Turmeric)

हल्दी खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है. बारिश के मौसम में हल्दी कई फायदे देती है. हल्दी से आप गले के संक्रमण से भी बच सकते हैं. हल्दी वाला दूध भी फायदेमंद होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.